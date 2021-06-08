Вакцина AstraZeneca прибыла на Пхукет

Пхукетский офис Минздрава (РРНО) получил первую поставку вакцины AstraZeneca и начал прививать от коронавируса лиц старшего возраста и представителей группы риска (людей с заболеваниями, при которых прививку надо делать с осторожностью).

Новости Пхукета

8 Июня 2021, 02:43 PM

Фото: PR Phuket

В общей сложности за период с 7 по 9 июня вакциной Astra Zeneca должны быть привиты 24 тыс. человек, сообщила PR-служба Пхукета. Одновременно, 7 июня, началась массовая вакцинация по всей стране.

На Пхукете вакцинация престарелых и людей из группы риска проводится в шести выделенных вакцинационных центрах. На месте дежурят медики и волонтеры, в чьи задачи, в частности, входит помогать людям, имеющих проблемы с самостоятельным передвижением.

В ходе первого дня вакцинации препаратом AstraZeneca ни у кого из привитых не возникло отрицательных побочных эффектов.

При этом PR-служба добавила, что люди, которые не смогут придти на прививку в выделенный трехдневный срок (7-9 июня), смогут привить 10 числа.

Согласно данным властей, как минимум одну дозу вакцины получили 67% из 466,6 тыс. человек, которые должны быть привиты. Около 98,9 тыс. уже получили обе дозы.