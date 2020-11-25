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Вакцина AstraZeneca от коронавируса станет доступна в Таиланде с середины 2021 года

Вакцинация от нового коронавируса вакциной AstraZeneca и Оксфордского университета начнется в Таиланде не ранее середины 2021 года. Соответствующее заявление сделал директор Национального института вакцин (NVI) доктор Накхон Премсри.

Новости Пхукета

25 Ноября 2020, 12:02 PM
Фото: Bangkok Post

Фото: Bangkok Post

Вакцина, разработанная AstraZeneca и Оксфордским университетом, будет производиться на фармацевтическом предприятии Siam Bioscience Group в провинции Патхум-Тхани. Именно эту компанию британские разработчики вакцины выбрали в качестве регионального партнера по производству препарата для нужды Юго-Восточной Азии, пишет Bangkok Post.

Доктор Накхон Премсри выразил уверенность в том, что власти Великобритании в ближайшее время одобрят применение вакцины AstraZeneca. Затем будет осуществлен трансфер технологии и выпуск пробной партии препарата в Таиланде, который должно будет одобрить тайское Управление по контролю за лекарственными препаратами и продуктами питания (FDA).

«Если вакцина получит одобрение FDA, мы начнем ее производство для прививок населения к середине следующего года. Мы уверены, что вакцина AstraZeneca скоро будет одобрена британским FDA, поскольку она имеет уровень эффективности в 70%, который выше установленного Всемирной организацией здравоохранения (WHO) требования в 50%», – отметил господин Премсри.

При этом производители вакцины уже заявили, что при определенной методике вакцинации уровень эффективности может превышать 90%. Такой результат был получен, когда группа испытуемых из 3 тыс. человек сперва получила половинчатую дозу вакцины, а через четыре недели – полную.

Согласно достигнутым договоренностям, разработчики вакцины будут поставлять в Таиланд сырье для производства. Выпуск препарата для нужды Таиланда будет осуществляться под заказ Департамента эпидемиологического контроля (DDC). В ведомстве говорят, что речь идет о 2 млн доз в месяц при максимальной производительности предприятия в 15 млн доз в месяц.

Глава DDC Опат Канкавинпхонг отметил, что правительство выделит 3,7 млрд бат на подготовку к перевозке и хранению вакцины, а также информирования населения о том, как сделать прививку.

По словам господина Канкавинпхонга, программа по вакцинации от COVID-19 станет самой масштабной за всю историю Таиланда.

«Обеспечить 26 млн доз вакцины 13 млн человек – беспрецедентно для Таиланда. Самая крупная из наших предыдущих программ – 5 млн доз вакцины от гриппа, так что нам нужно обеспечить, чтобы все работало, особенно в плане информирования населения», – отметил он.

 

 

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