Вакантные места в совете РРАО заняла молодежь

В совет административной организации провинции Пхукет (РРАО, OrBorJor) пришло молодое пополнение. По итогам дополнительных выборов 9 апреля оба вакантных места заняли политики, которым еще не исполнилось 30 лет.

Новости Пхукета

10 Апреля 2023, 06:51 PM

Пхонгсакорн Пуньявай и Андаман Крыпанит вошли в совет OrBorJor Пхукета. Фото со страниц политиков в Facebook