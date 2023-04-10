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Вакантные места в совете РРАО заняла молодежь

В совет административной организации провинции Пхукет (РРАО, OrBorJor) пришло молодое пополнение. По итогам дополнительных выборов 9 апреля оба вакантных места заняли политики, которым еще не исполнилось 30 лет.

Новости Пхукета

10 Апреля 2023, 06:51 PM
Пхонгсакорн Пуньявай и Андаман Крыпанит вошли в совет OrBorJor Пхукета. Фото со страниц политиков в Facebook

Пхонгсакорн Пуньявай и Андаман Крыпанит вошли в совет OrBorJor Пхукета. Фото со страниц политиков в Facebook

Как сообщил пхукетский Избирком (ECT Phuket, PEC), выборы в пятом округе выиграл 25-летний Пхонгсакорн Пуньявай, в шестом округе – 27-летняя Андаман Крыпанит.

У господина Пуньявая соперников не было, так что ему нужно было просто набрать необходимый минимум голосов. Госпоже Крыпанит противостояли Суни Интхапонгсампхарат (55 лет) и Вират Макэу (69 лет).

Общенациональные выборы, по итогам которых будут сформированы парламент и правительство, запланированы в Таиланде на 14 мая. Именно для участия в этой кампании оставили свои места двое членов совета РРАО, мандаты которых получили господин Пньявай и госпожа Крыпанит.

 

 

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