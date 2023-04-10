Вакантные места в совете РРАО заняла молодежь

Как сообщил пхукетский Избирком (ECT Phuket, PEC), выборы в пятом округе выиграл 25-летний Пхонгсакорн Пуньявай, в шестом округе – 27-летняя Андаман Крыпанит.
У господина Пуньявая соперников не было, так что ему нужно было просто набрать необходимый минимум голосов. Госпоже Крыпанит противостояли Суни Интхапонгсампхарат (55 лет) и Вират Макэу (69 лет).
Общенациональные выборы, по итогам которых будут сформированы парламент и правительство, запланированы в Таиланде на 14 мая. Именно для участия в этой кампании оставили свои места двое членов совета РРАО, мандаты которых получили господин Пньявай и госпожа Крыпанит.