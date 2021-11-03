Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Vachira Phuket Hospital привьет 3 тыс. человек без записи

Главная государственная больница Пхукета Vachira Phuket Hospital намерена привить 3 тыс. человек без предварительной записи (в формате walk-in). Шаг направлен на дальнейшее повышение уровня вакцинации населения острова.

Новости Пхукета

3 Ноября 2021, 06:41 PM
Фото: Архив The Phuket News

Фото: Архив The Phuket News

Фото: Vachira Phuket Hospital

Фото: Vachira Phuket Hospital

Фото: Vachira Phuket Hospital

Фото: Vachira Phuket Hospital

Привиться без записи смогут как тайские граждане, так и иностранцы. В качестве первой дозы вакцинируемые получат препарат китайской компании Sinovac, в качестве второй – AstraZeneca, сообщила больница в уведомлении от 2 ноября.

Прививка первой дозой будет осуществляться в спортивном комплексе в Сапан-Хине 12 ноября с 9:00 до 15:00. Для вакцинации тайскому гражданину необходимо иметь при себе удостоверение личности, иностранцу – паспорт и разрешение на работу, если последнее имеется.

Привиться смогут и лица, не зарегистрированные в качестве жителей Пхукета. В таком случае потребуется предъявить письмо от пхукетского работодателя или официальный документ, подтверждающий проживание на Пхукете.

Дополнительные вопросы можно задать по телефонам 076-361234 и 06-6056608.



 

 

Have a news tip-off? Click here

Малые игроки турбизнеса Пхукета просят об отмене SHA+
Подкожную вакцинацию проверят на подростках
Мужчина спрыгнул с моста в море
Пикап перевернулся у храма Wat Tha Ruea
Автобусы Phuket Airport Bus возобновили работу
Пхукет принял первых туристов по программе Test & Go
Бары Пхукета останутся закрытыми и после 1 ноября
Phuket Smart Bus возвращается к работе
Дайвер погиб на подводной охоте у побережья Камалы
Прямые рейсы из Европы дали бизнесу повод для осторожного оптимизма
Часть Саку временно останется без электричества 2 ноября
Коммерческий микроавтобус врезался в столб в Май-Кхао
Таксистам Пхукета напомнили о стандартах качества
Лиса Манобан не приедет на Пхукет
Ограбивший ювелирный магазин бирманец назвал мотив – долги из-за азартных игр

 

MACNELS SHIPPING PHUKET
Thai Residential
EPL predictions
QSI International School Phuket

 