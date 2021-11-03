Vachira Phuket Hospital привьет 3 тыс. человек без записи

Главная государственная больница Пхукета Vachira Phuket Hospital намерена привить 3 тыс. человек без предварительной записи (в формате walk-in). Шаг направлен на дальнейшее повышение уровня вакцинации населения острова.

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Привиться без записи смогут как тайские граждане, так и иностранцы. В качестве первой дозы вакцинируемые получат препарат китайской компании Sinovac, в качестве второй – AstraZeneca, сообщила больница в уведомлении от 2 ноября.

Прививка первой дозой будет осуществляться в спортивном комплексе в Сапан-Хине 12 ноября с 9:00 до 15:00. Для вакцинации тайскому гражданину необходимо иметь при себе удостоверение личности, иностранцу – паспорт и разрешение на работу, если последнее имеется.

Привиться смогут и лица, не зарегистрированные в качестве жителей Пхукета. В таком случае потребуется предъявить письмо от пхукетского работодателя или официальный документ, подтверждающий проживание на Пхукете.

Дополнительные вопросы можно задать по телефонам 076-361234 и 06-6056608.





