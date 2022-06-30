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Vachira Hospital раздает лекарства лицам с положительным АТК-тестом на коронавирус

Главная пхукетская больница Vachira Phuket Hospital объявила о том, что лица с диагностированным методом АТК коронавирусом могут обратиться за бесплатными лекарствами для симптоматического лечения коронавирусной инфекции.

Новости Пхукета

30 Июня 2022, 11:01 AM
Vachira Hospital приглашает обращаться за бесплатными лекарствами при положительном АТК-тесте на коронавирус. Изображение: Vachira Phuket Hospital

Vachira Hospital приглашает обращаться за бесплатными лекарствами при положительном АТК-тесте на коронавирус. Изображение: Vachira Phuket Hospital

Больница сделал заявление о доступности бесплатных лекарств 29 июня на фоне растущего числа положительных АТК-тестов у жителей Пхукета. Согласно последнему отчету местного офиса Минздрава, за последние семь дней положительных результатов было свыше 2,2 тыс., непосредственно 29 июня – 424 случая.

Бесплатные лекарства выдаются в так называемой ARI Сlinic, которая располагается в отдельном белом павильоне напротив основного здания Vachira Phuket Hospital. Перед обращением необходимо заполнить онлайн-форму.

В уведомлении Vachira Phuket Hospital говорится, что лекарства выдаются по предъявлению тайского удостоверения личности. Однако в коронавирусном колл-центре больницы (076-254200) корреспонденту The Phuket News подтвердили, что иностранцы также могут получить препараты для симптоматического лечения COVID-19.

Также лицам старше 70 лет и пациентам с хроническими заболеваниями следует при обращении пройти медицинский осмотр, для чего над подойти ко второй стойке в клинике ARI. Выдача номеров в очередь – с 7:00. Люди, не относящиеся к группе риска и чувствующие себя нормально, могут ограничиться онлайн-регистрацией.

 

 

 

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