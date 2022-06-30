Vachira Hospital раздает лекарства лицам с положительным АТК-тестом на коронавирус

Главная пхукетская больница Vachira Phuket Hospital объявила о том, что лица с диагностированным методом АТК коронавирусом могут обратиться за бесплатными лекарствами для симптоматического лечения коронавирусной инфекции.

Новости Пхукета

30 Июня 2022, 11:01 AM

Vachira Hospital приглашает обращаться за бесплатными лекарствами при положительном АТК-тесте на коронавирус. Изображение: Vachira Phuket Hospital