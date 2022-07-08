Vachira Hospital приглашает на вакцинацию в июле

В июле в свободном режиме, без предварительной записи, можно получить вакцины Sinovac, AstraZeneca и Pfizer (взрослую и детскую). В больнице делают как две базовых прививки, так и две бустерных.
Вакцинация проходит по будним дням в помещении Khao Lan с 9:00 до 11:00 и с 13:00 до 15:00. Для того, чтобы сделать прививку, необходимо иметь при себе только паспорт, для тайских граждан – ID-карту.
- 8 июля: Sinovac (50), AstraZeneca (50), Pfizer для детей(50)
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11 июля: Sinovac (50), AstraZeneca (50)
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12 июля: Sinovac (50), AstraZeneca (50)
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13 июля: Выходной день
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14 июля: Выходной день
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15 июля: Выходной день
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18 июля: Sinovac (50), AstraZeneca (50)
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19 июля : Sinovac (50), AstraZeneca (50)
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20 июля: Sinovac (50), AstraZeneca (50)
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21 июля: Sinovac (50), AstraZeneca (50), Pfizer (100), Pfizer для детей (50)
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22 июля: Sinovac (50), AstraZeneca (50), Pfizer (60), Pfizer для детей (50)
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25 июля: Sinovac (50), AstraZeneca (50)
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26 июля: Sinovac (50), AstraZeneca (50)
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27 июля: Sinovac (50), AstraZeneca (50)