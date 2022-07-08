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Vachira Hospital приглашает на вакцинацию в июле

Больница Vachira Phuket Hospital продолжает проводить вакцинацию жителей и гостей острова, не сделавших еще в полном объеме прививки от коронавируса.

8 Июля 2022, 08:59 AM
Изображение: Vachira Phuket Hospital

Изображение: Vachira Phuket Hospital

В июле в свободном режиме, без предварительной записи, можно получить вакцины Sinovac, AstraZeneca и Pfizer (взрослую и детскую). В больнице делают как две базовых прививки, так и две бустерных.

Вакцинация проходит по будним дням в помещении Khao Lan с 9:00 до 11:00 и с 13:00 до 15:00. Для того, чтобы сделать прививку, необходимо иметь при себе только паспорт, для тайских граждан – ID-карту.

Расписание вакцинации:

  • 8 июля: Sinovac (50), AstraZeneca (50), Pfizer для детей(50)

 

  • 11 июля: Sinovac (50), AstraZeneca (50)

  • 12 июля: Sinovac (50), AstraZeneca (50)

  • 13 июля: Выходной день

  • 14 июля: Выходной день

  • 15 июля: Выходной день

 

  • 18 июля: Sinovac (50), AstraZeneca (50)

  • 19 июля : Sinovac (50), AstraZeneca (50)

  • 20 июля: Sinovac (50), AstraZeneca (50)

  • 21 июля: Sinovac (50), AstraZeneca (50), Pfizer (100), Pfizer для детей (50)

  • 22 июля: Sinovac (50), AstraZeneca (50), Pfizer (60), Pfizer для детей (50)

 

  • 25 июля: Sinovac (50), AstraZeneca (50)

  • 26 июля: Sinovac (50), AstraZeneca (50)

  • 27 июля: Sinovac (50), AstraZeneca (50)

 

 

 

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