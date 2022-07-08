Vachira Hospital приглашает на вакцинацию в июле

Больница Vachira Phuket Hospital продолжает проводить вакцинацию жителей и гостей острова, не сделавших еще в полном объеме прививки от коронавируса.

8 Июля 2022, 08:59 AM

Изображение: Vachira Phuket Hospital

В июле в свободном режиме, без предварительной записи, можно получить вакцины Sinovac, AstraZeneca и Pfizer (взрослую и детскую). В больнице делают как две базовых прививки, так и две бустерных.

Вакцинация проходит по будним дням в помещении Khao Lan с 9:00 до 11:00 и с 13:00 до 15:00. Для того, чтобы сделать прививку, необходимо иметь при себе только паспорт, для тайских граждан – ID-карту.

Расписание вакцинации:

8 июля: Sinovac (50), AstraZeneca (50), Pfizer для детей(50)

11 июля: Sinovac (50), AstraZeneca (50)

12 июля: Sinovac (50), AstraZeneca (50)

13 июля: Выходной день

14 июля: Выходной день

15 июля: Выходной день

18 июля: Sinovac (50), AstraZeneca (50)

19 июля : Sinovac (50), AstraZeneca (50)

20 июля: Sinovac (50), AstraZeneca (50)

21 июля: Sinovac (50), AstraZeneca (50), Pfizer (100), Pfizer для детей (50)

22 июля: Sinovac (50), AstraZeneca (50), Pfizer (60), Pfizer для детей (50)