Vachira Hospital начинает мартовский раунд вакцинации без записи

Больница Vachira Phuket Hospital опубликовала мартовский график вакцинации без записи. Привиться от коронавируса можно препаратами Sinovac и AstraZeneca, в свободном режиме делаются любые прививки (первая, вторая, третья и четвертая).

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Вакцинация проходит в отделении Lan Muang Khao (рядом с отделением неотложной помощи, первый вход) по следующему графику:

Sinovac, первая доза: по понедельникам-четвергам (1-3 марта, 7-10 марта, 14-17 марта 21-24 и 28-31 марта).

AstraZeneca, вторая, третья и четвертая дозы: по пятницам (5 марта, 12 марта, 19 марта и 26 марта).

Количество вакцинируемых ограничено – не более 50 человек в день. От тайских граждан требуется удостоверение личности тайского образца, от иностранцев – паспорт или ворк-пермит.

Лица, уже записавшиеся на прививку, могут просто придти в отделение Lan Muang Khao в подходящее время.