Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Vachira Hospital начинает мартовский раунд вакцинации без записи

Больница Vachira Phuket Hospital опубликовала мартовский график вакцинации без записи. Привиться от коронавируса можно препаратами Sinovac и AstraZeneca, в свободном режиме делаются любые прививки (первая, вторая, третья и четвертая).

Новости Пхукета

2 Марта 2022, 09:00 AM
Изображение: Phuket Info Center

Изображение: Phuket Info Center

Изображение: Phuket Info Center

Изображение: Phuket Info Center

Вакцинация проходит в отделении Lan Muang Khao (рядом с отделением неотложной помощи, первый вход) по следующему графику:

  • Sinovac, первая доза: по понедельникам-четвергам (1-3 марта, 7-10 марта, 14-17 марта 21-24 и 28-31 марта).

  • AstraZeneca, вторая, третья и четвертая дозы: по пятницам (5 марта, 12 марта, 19 марта и 26 марта).

Количество вакцинируемых ограничено – не более 50 человек в день. От тайских граждан требуется удостоверение личности тайского образца, от иностранцев – паспорт или ворк-пермит.

Лица, уже записавшиеся на прививку, могут просто придти в отделение Lan Muang Khao в подходящее время.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Метамфетамин остается наркотиком номер один на Пхукете
Посол России в Таиланде посетил Пхукет
Больницы BDMS Group на Пхукете временно прекратили признавать российские и украинские страховки
Предполагаемого убийцу Джими Сандху задержали в Канаде
Полиция арестовала мотограбителей по горячим следам
Антивоенная акция прошла на Пхукете
Отключение электричества запланировано в районе Памятника Героиням
Пять человек арестованы в Чалонге с наркотиками и патронами
Полиция арестовала фальшивого монаха из Пхукет-Тауна
Обильные дожди вызвали наводнения в Наратхивате
Полиция Пхукета ищет фальшивого монаха
Соцсети возмущены арестом торговки цветами в Патонге
В собачьем приюте заканчивается корм для животных
SOS продолжает раздачу продуктов на Пхукете
Синоптики обещают Пхукету сильные дожди

 

MACNELS SHIPPING PHUKET
EPL predictions
QSI International School Phuket
Thai Residential

 