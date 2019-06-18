В зоопарке Пхукета не нашли ненадлежащего обращения с животными

В понедельник, 17 июня, официальные лица из ряда профильных ведомств провели инспекцию в зоопарке Пхукета и не обнаружили никаких признаков ненадлежащего обращения с животными.

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Губернатор Пхукета Пхакапхонг Тавипатана распорядился провести проверку в зоопарке после резонансной публикации National Geographic. Журнал опубликовал у себя в Instagram видео, на котором был запечатлен тигр, прикованный метровой цепью к каменному постаменту (см. видео здесь).

Хищник кружился на камне, не имея возможности даже поднять голову. Снят ролик был в пхукетском зоопарке (Phuket Zoo), где посетителям предлагалось сфотографироваться с животным.

В публикации в Instagram журнал указал, что в зоопарках и подобных центрах «тигров часто лишают когтей и/или держат под воздействием медикаментов, чтобы те были более безопасными для туристов». Видео из Phuket Zoo собрало на странице National Geographic более 1 млн реакций и внушительное количество негативных комментариев.

В инспекции, состоявшейся 17 июня, приняли участие глава пхукетского офиса Минприроды Натавон Джумлонггард, глава пхукетского офиса Департамента животноводства Манат Тхеппарук, глава образовательного центра при заказнике Khao Phra Thaew (входит в структуру Департамента нацпарков) Понгчарт Чоыхом и другие официальные лица.

Чиновников сопровождали журналисты и сотрудники PR-службы администрации Пхукета, которые затем опубликовали отчет о проверке, включавший и фотографию постамента для тигра из видео National Geographic. Хищника на постаменте в момент инспекции не было.

Подводя итоги визит в Phuket Zoo, господин Натавон Джумлонггард объявил, что «никаких признаков жестокого обращения с животными обнаружено не было».

«Сотрудники Департамента национальных парков проинспектировали зоопарк, дали сотрудникам рекомендации по обращению с животными и предупредили владельца о необходимости работать без нарушений и поддерживать позитивный образ Пхукета в глазах туристов. Владелец зоопарка согласился и сказал, что все понял», – заявил господин Джумлонггард.

Глава пхукетского офиса Минприроды отметил, что животные в зоопарке не демонстрировали признаков нахождения под воздействием седативных препаратов или аналогичных медикаментов. Отвечая на вопрос о цепях, господин Джумлонггард указал, что операторам зоопарков и других центров, где содержатся опасные животные, необходимо обеспечивать баланс между комфортом самих животных и безопасностью людей. При этом чиновник отметил, что критерии жестокого обращения с животными у разных людей могут отличаться.

«Проверив текущие условия в зоопарке, мы не нашли свидетельств жестокого обращения с животными здесь. Также по итогам проверки был сделан вывод об отсутствии больных животных или демонстрирующих признаки сонливости [в результате применения седативных препаратов]», – заявил глава пхукетского офиса Минприроды.

Менеджер зоопарка Пичай Сакунсорн отдельно высказался по поводу прикованного к постаменту тигра. Он подтвердил, что хищник был прикован цепью к камню, чтобы туристы могли безопасно фотографироваться с ним, как и сообщал журнал National Geographic.

«Фотографировавшиеся с животными люди не считают цепи чем-либо жестоким. В цепях они видят меру обеспечения безопасности туристов. Особенно в случае с тиграми, поскольку тигры нестабильны, непредсказуемы и им нельзя доверять. Это способ не допустить причинения вреда человеку. При этом животное может свободно дышать, и цепь ему не вредит», – заявил господин Сакунсорн.

Менеджер зоопарка пояснил, что услуга фотографирования с животными является одним из основных источников заработка для Phuket Zoo, наряду с платой за посещение и продажей еды для кормления животных. При этом господин Сакунсорн отметил, что руководство зоопарка рассматривает возможность отказа от практики фотографирования с рядом определенных животных. Решения по этому вопросу, видимо, пока не принято.

Также менеджер подчеркнул, что седативные препараты к подопечным Phuket Zoo не применяются, поскольку «владелец зоопарка создал его из любви к животным». Господин Сакунсорн отметил, что за 30 лет работы центра ни одного инцидента в сфере безопасности в нем не было, а каждое животное рассматривается как ценный материальный актив, так что вреда никому из зверей не причиняется, поскольку это прямо противоречит экономической логике зоопарка.

В своем выступлении господин Сакунсорн также напомнил, что к условиям содержания животных в зоопарках Таиланда применяются строгие требования, особенно к условиям содержания тигров. По его словам, все из 15 тигров Phuket Zoo были изначально рождены и воспитаны в неволе, после чего получены зоопарком на законных основаниях.

Напомним, что в последние годы пхукетский зоопарк неоднократно подвергался жесткой критике за условиях содержания животных и оказывался в центре скандалом. Последняя резонансная история произошла всего лишь два месяца назад, когда активисты движения Moving Animals обратили внимание на странную худобу содержавшегося в зоопарке и выступавшего перед туристами слоненка. Онлайн-петицию с требованием отправить слоненка в профильный реабилитационный центр за считанные дни подписали десятки тысяч человек. Публикации о животном вышли в изданиях The Independent, Mail Online, Mirror Online, The Sun, Metro, UNILAD, LADbible, News.com/au, Herald Sun, Afton Bladet и La Repubblica.

На фоне общественного резонанса Phuket Zoo свободил слоненка Джамбо от участия в шоу для туристов до полного восстановления здоровья. Впрочем, этого восстановления так и не произошло. Трехлетний слоненок умер в ветеринарном центре провинции Краби. Причиной смерти животного оказалась кишечная инфекция (см. здесь).