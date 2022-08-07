В здании Минэнерго произошел пожар

Пожар в здании Министертва энергетики на Vibhavadhi-Rangsit Rd. в районе Чатучак произошел около 12:45 дня 7 августа, сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на радио Jor Sor 100.
Издание не указывает, на каком этаже 36-этажного небоскреба произошло возгорание, но продлился пожар в районе 15 минут.
Радио FM91 отмечает, что возгорание могло произойти на 33 этаже, где в настоящий момент производится ремонт и хранятся различные стройматериалы. По данным радиостанции, пожар начался именно среди них.
Сообщений о пострадавших не поступало.