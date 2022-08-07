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В здании Минэнерго произошел пожар

В Бангкоке произошел пожар в высотном здании, где располагается Министерство энергетики Таиланда.

7 Августа 2022, 04:11 PM
Фото: Bangkok Post / @DT_smile via @js100radio

Фото: Bangkok Post / @DT_smile via @js100radio

Пожар в здании Министертва энергетики на Vibhavadhi-Rangsit Rd. в районе Чатучак произошел около 12:45 дня 7 августа, сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на радио Jor Sor 100.

Издание не указывает, на каком этаже 36-этажного небоскреба произошло возгорание, но продлился пожар в районе 15 минут.

Радио FM91 отмечает, что возгорание могло произойти на 33 этаже, где в настоящий момент производится ремонт и хранятся различные стройматериалы. По данным радиостанции, пожар начался именно среди них.

Сообщений о пострадавших не поступало.

 

 

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