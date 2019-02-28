В заливе Пханг-Нга прошла 22-я Bay Regatta

Очередная парусная гонка в заливе Пханг-Нга – 22-я ежегодная Bay Regatta – завершилась на Пхукете. В течение четырех дней три десятка экипажей выясняли, кто из них лучше управляется со своими лодками в знаменитой акватории южного Таиланда. Каждый гоночный день венчали вечеринка и награждение победителей в новой локации.

2 Марта 2019, 02:00 PM

Фото: Bay Regatta

В отличие от других пхукетских регат, Bay Regatta – маршрутная гонка. В ходе соревнований экипажи совершают путешествие с Пхукета до побережья Краби и обратно. Завершаются соревнования спринтом под полными парусами от Ао-Нанга до Чалонга.

Победителем этого года в гоночном классе (Racing) стал Скотт Брэдли на яхте Emagine, выигравший две гонки из четырех. Еще по одной победе записали на свой счет Алексей Машкин на Megazip (второе место в итоге) и Крейг Николлс на Aquarii. Примечательно, что итоговые результаты по очкам в первой тройке были довольно близки – 7, 9 и 10 очков соответстенно.

В чартерном дивизионе (Bareboat Charter) победу в этом году праздновал Константин Назаренко на яхте Kinnon, выигравший первый три гонки и лишь в финальном спринте уступивший Станиславу Печенкину на Venture. Третий результат показал Рассел Вадди на All Sail Tonicola.

В первом круизном дивизионе (Cruising A) в этом году все три первых места заняли яхты под азиатскими флагами. Лучшим стал Пол Мерри на Night Train, выигравший три гонки из четырех. Следом расположились Брендон Роско на Lola и Гельмут Шутте на Aquavit 6. Среди россиян лучший результат показал Кирилл Сташевский на Wind of Change, занявший четвертое место в итоговом зачете.

Во втором круизном классе (Crusing B) победу одержал Нильс Дегенколв на Phoenix с тремя победами из четырех. Одна гонку выиграл Кевин Гиллоу на Poco, третье место занял Владислав Белошейкин на Pinochio.

Среди капитаном катамаранов (дивизион Multihull A OMR) лучшим в итоговом зачете стал Дэн Фидок на Fugazi, выигравший три первых гонки, но уступивший в финальном спринте Джорджу Эддингсу на Blue Nose, занявшему второе место. Третья строчка осталась за Аланом Карвадайном на Asia Catamarans Phantom 5.

Полные результаты регаты во всех классах и фотографии с гонок можно найти на сайте www.bayregatta.com.