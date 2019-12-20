В заливе Пханг-Нга продолжаются поиски моряка, пропавшего при столкновении спидбота и яхты

Поисковым командам до сих пор не удалось найти 18-летнего Киттипонг Самунбута, пропавшего после столкновения спидбота, в команду которого он входил, и люксовой яхты. Мужчина упал в воду и пропал.

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Как сообщило сегодня третье региональное командование ВМФ, к поискам пропашего моряка были подключены патрульный корабль T.229 и различные другие суда, а группа из 24 дайверов обследовало дно в районе столкновения спидбота и яхты. Найти Киттипонг Самунбута пока не удалось.

В беседе с The Phuket News и «Новостями Пхукета» подполковник морской полиции Наттапхонг Плыгтаратигун указал, что работу дайверов осложняла плохая видимость под водой, составлявшая около двух метров.

На вопрос о том, как произошло столкновение спидбота и яхты, подполковник ответить не смог. Офицер добавил, что место происшествия административно относится к провинции Пханг-Нга, а не Пхукет.

«Я по-прежнему не знаю, как это произошло. Капитан туристического катера мертв, делом занимается полиция острова Кхао-Яй. В этой части акватории происходит много происшествий. Здесь много спидботов, рулевые которых не проявляют достаточной осторожности», – заявил подполковник Плыгтаратигун.

Получить комментарий в полицейском участке Кхао-Яй корреспонденту The Phuket News и «Новостей Пхукета» не удалось.

К настоящему моменту стало известно о том, что управлявший спидботом и погибший в столкновении рулевой Сурат Мат-О-Сот ранее уже был признан виновным в другом подобном происшествии и приговорен к тюремному сроку.

В 2014 году спидбот Seastar 29 под управлением Сурата Мат-О-Сота столкнулся с рыболовецким судном в заливе Пханг-Нга. В момент происшествия на борту катера находились более 40 туристов, два из них погибли. Рулевой объяснил полиции, что отвлекся от штурвала, чтобы подобрать занесенный на борт ветром пластиковый пакет и пропустил момент сближения с судном. Bangkok Post пишет, что господина Мат-О-Сота приговорили к реальному тюремному сроку, отбыв который он вернулся к прежней профессии рулевого.

Напомним, что по итогам столкновения спидбота Choksuphasan 35 и люксовой яхты Stallion 18 декабря серьезные травмы (преимущественно переломы) получили шесть человек, еще не менее десяти были доставлены в больницу Thalang Hospital с ушибами, порезами и ссадинами. Капитан, как говорилось выше, погиб. Один из членов его команды упал в море и числится пропавшим.