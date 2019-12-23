В заливе Пханг-Нга найдено тело моряка со столкнувшегося с яхтой спидбота

В заливе Пханг-Нга завершилась операция по поиску пропавшего члена команды Choksuphasan 35, столкнувшегося с моторной яхтой 18 декабря. Тело Киттипонга Саманбута было обнаружено примерно в километре от места столкновения в субботу, 21 числа.

Иккапоп Тхонгтуб

Об обнаружении тела пропавшего моряка объявил губернатор провинции Пханг-Нга Джамрон Типпаяпонгтада, ранее занимавший посты вице-губернатора и губернатора Пхукета. Как пояснил господин Типпаяпонгтада, плававшее в воде мертвое тело обнаружила поисковая команда отделения Департамента чрезвычайных ситуаций по провинции Пханг-Нга. Труп доставили в морг больницы Koh Yao Chaiphat Hospital на острове Яо-Ной.

Также в субботу стало известно, что реальный возраст погибшего молодого моряка – 17 лет, а не 18, как сообщалось ранее. Также была уточнена фамилия погибшего – Саманбут, а не Самунбут. Уточненную информацию подтверждает снимок удостоверения личности погибшего, имеющийся в распоряжении The Phuket News и «Новостей Пхукета».

Экскурсионный спидбот Choksuphasan 35 и моторная яхта Stallion (Pershing 72) столкнулись неподалеку от острова Кхай-Нок около 16:30 среды. В момент происшествия на борту спидбота находились около 40 туристов различных национальностей, а также тайские капитан, два члена команды, туристический гид и стажер. На люксовой яхте находились капитан-россиянин и неуказанное количество пассажиров.

В серьезные травмы (преимущественно переломы) получили шесть человек, еще не менее десяти были доставлены в больницу Thalang Hospital с ушибами, порезами и ссадинами. Капитан, как говорилось выше, погиб. Один из членов его команды упал в море и числится пропавшим.

В результате столкновения 49-летний рулевой спидбота Сурат Мат-О-Сот получил тяжелые травмы и позже скончался. Упомянутый выше Киттипонг Саманбут выпал за борт и до 21 декабря числился пропавшим без вести. Тайский гид и пятеро туристов из Индии и Ирана получили травмы, потребовавшие госпитализации (преимущественно переломы).

Среди пассажиров Stallion никто не пострадал. Судно также не получило серьезных повреждений, что позволило капитану Александру Горбунову использовать яхту, чтобы отвезти большую часть пассажиров спидбота в Ао-По. Затем 11 из них были доставлены в больницу Thalang Hospital. Среди них оказались два туриста из России – женщина 67 или 68 лет и мужчина 47 лет. В сообщении туристической полиции указывалось, что мужчина в результате столкновения получил ссадину на левой лодыжке и от помощи отказался. Женщина, согласно информации того же ведомства, была доставлена в больницу с ушибом колена и болями в груди. В свою очередь, посольство России в Таиланде указало, что россиянка пострадала серьезно, но это не помешало ей через два дня после происшествия вернуться на родину.

Официальные лица пока не озвучили обстоятельства происшествия у острова Кхай-Нуй и возможную причину столкновения. При этом известно, что управлявший спидботом и погибший в столкновении рулевой Сурат Мат-О-Сот ранее уже привлекался к ответственности за халатность при управлении морским транспортом, повлекшую гибель людей.

В 2014 году спидбот Seastar 29 под управлением господина Мат-О-Сота столкнулся с рыболовецким судном в заливе Пханг-Нга. В момент происшествия на борту катера находились более 40 туристов, два из них погибли. Рулевой тогда заявил полиции, что отвлекся от штурвала, чтобы подобрать занесенный на борт ветром пластиковый пакет и пропустил момент сближения с судном. Bangkok Post пишет, что господина Мат-О-Сота приговорили к реальному тюремному сроку, отбыв который он вернулся к прежней профессии.





