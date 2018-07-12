В заливе Пханг-Нга нашли тела всех жертв кораблекрушения

Официальные лица объявили о том, что в среду, 11 июля, было обнаружено тело последнего погибшего пассажира туристического судна Phoenix («Феникс»), затонувшего у Ко-Хе неделю назад (5 июля).

12 Июля 2018 11:04:52

Фото: Phuket PR Department

Тело было обнаружено поисково-спасательной командой в районе Пхи-Пхи около 14:00, а официально о завершении операции в 17:00 объявил контр-адмирал Джаронпхон Кхумраси, занимающий должность заместителя главы третьего регионального командования ВМФ Таиланда. Заявление было сделано в ходе встречи официальных лиц с прессой в штабе операции на пирсе Чалонга.

Одновременно губернатор Пхукета Норрапхат Плодтхонг добавил, что специалисты пока не подтвердили, что погибший был именно пассажиром затонувшего 5 июля судна, но в штабе операции полагают, что это именно так.

«Мы думаем, что это человек с «Феникса», хотя его личность еще только предстоит установить», – отметил губернатор.

Отдельно губернатор поблагодарил всех участников операции: как профессиональных спасателей, так и многочисленных добровольцев, включая дайверов, рыбаков, работников местных компаний сферы морского туризма и не только. Отдельную благодарность губернатор выразил властям Китая, направившим на Пхукет спасателей-подводников.

На пресс-конференции 11 июля официальные лица озвучили итоговое число погибших: 47 человек (одно тело еще предстоит достать из-под корпуса затонувшего судна). Спасены 42 человека. Национальности и имена погибших и спасенных по-прежнему не называются, но предполагается, что большинство из них (если не все) – граждане Китая. Согласно заявлению посольства РФ в Таиланде, россиян на борту не было.

По словам контр-адмирала Кхумраси, поднять затонувшее судно на поверхность и извлечь из-под него тело последнего погибшего пока не позволяют погодные условия.

«Мы планируем попробовать завтра [то есть 12 июля]», – заявил контр-адмирал.

Операция по подъему судна, по оценкам тайских специалистов, может занять от 10 до 15 дней. Первым делом на Пхукете должно быть доставлено оборудование для проведения соответствующих работ.

Тем временем на Пхукете прошли церемонии прощания с погибшими. Тела некоторых из них были кремированы в буддистских храмах острова, однако около 30 тел должны быть доставлены в Китай, как пожелали родственники.

Параллельно полиция Пхукета проводит расследование в отношении компаний TC Blue Dream (ей принадлежит Phoenix) и Lazy Cat (ей принадлежит катамаран Serenata, затонувший в тот же день, но без человеческих жертв). Накануне на острове прошла серия полицейских рейдов. Сотрудники правоохранители проверяли различные места (офисы, верфи и так далее), связанные с деятельностью компаний.

«Нам нужно найти доказательства, нам нужно выяснить правду о том, являются ли компании легальными и соответствуют ли их услуги необходимым стандартам», – заявил шеф полиции Пхукета Тирапхон Тхипджарон.

«Также продолжается опрос свидетелей. Желание выяснить истинную причину происшествия выразили правительства и Таиланда, и Китая», – добавил он.

Добавим, что в настоящий момент капитан судна Phoenix Сомджинг Бунтхам находится под стражей, ему предъявлены обвинения в халатности, повлекшей за собой гибель людей. Капитану катамарана Serenata Метхе Лимсакуну предъявлены обвинения в халатности. Оба капитана осуществляли навигацию, когда на Пхукете действовало штормовое предупреждение Метеорологического департамента Таиланда.