В заливе Пханг-Нга нашли древние наскальные рисунки

Департамент изящных искусств объявил об обнаружении новых образцов древней наскальной живописи на территории нацпарка Ao Phang Nga National Park.

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Как рассказал глава департамента Пратхип Пхенгтако, рисунки были обнаружены сотрудниками нацпарка, которые проинформировали о них его ведомство. Новые рисунки были найдены на скалах островов Тхалу-Нок, Кхао-Тао, Кхай и Янг-Дэнг, а также в пещере Нок-Крариан. Указанные локации были обследованы сотрудниками Департамента изящных искусств 27 и 28 октября.

Согласно оценкам специалистов, возраст найденных образцов наскальной живописи составляет 3-5 тыс. лет.

Господин Пхенгтако отметил, что на территории нацпарка Ao Phang Nga National Park уже насчитывается 11 известных локаций с наскальными рисунками.

«Официальные лица обнаружили уже 30 древних рисунков на побережье Андаманского моря. Большинство из них были сделаны в доисторические времена, когда люди еще не изобрели алфавита. Эти рисунки рассказывают, как жил человек в то время и как фиксировал знания», – добавил он.

Первый наскальный рисунок в провинции Пханг-Нга был обнаружен еще в 1987 году. Находку сделала группа тайских и зарубежных ученых, проводивших археологические исследования на юге Таиланда. С 2004 году Департамент изящных искусств постоянно получает сообщения об обнаружении новых образцов древней живописи.

«Я уже отдал своим сотрудникам распоряжение начать проект по сохранению, изучению и систематическому сбору знаний о древней живописи, чтобы демонстрировать местному населению и стимулировать эко-туризм», – заявил господин Пхенгтако.