Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

В заливе Пханг-Нга нашли древние наскальные рисунки

Департамент изящных искусств объявил об обнаружении новых образцов древней наскальной живописи на территории нацпарка Ao Phang Nga National Park.

Новости Пхукета

6 Ноября 2020, 10:54 AM
В заливе Пханг-Нга нашли древние наскальные рисунки. Фото: Fine Arts Department

В заливе Пханг-Нга нашли древние наскальные рисунки. Фото: Fine Arts Department

В заливе Пханг-Нга нашли древние наскальные рисунки. Фото: Fine Arts Department

В заливе Пханг-Нга нашли древние наскальные рисунки. Фото: Fine Arts Department

В заливе Пханг-Нга нашли древние наскальные рисунки. Фото: Fine Arts Department

В заливе Пханг-Нга нашли древние наскальные рисунки. Фото: Fine Arts Department

В заливе Пханг-Нга нашли древние наскальные рисунки. Фото: Fine Arts Department

В заливе Пханг-Нга нашли древние наскальные рисунки. Фото: Fine Arts Department

В заливе Пханг-Нга нашли древние наскальные рисунки. Фото: Fine Arts Department

В заливе Пханг-Нга нашли древние наскальные рисунки. Фото: Fine Arts Department

В заливе Пханг-Нга нашли древние наскальные рисунки. Фото: Fine Arts Department

В заливе Пханг-Нга нашли древние наскальные рисунки. Фото: Fine Arts Department

Как рассказал глава департамента Пратхип Пхенгтако, рисунки были обнаружены сотрудниками нацпарка, которые проинформировали о них его ведомство. Новые рисунки были найдены на скалах островов Тхалу-Нок, Кхао-Тао, Кхай и Янг-Дэнг, а также в пещере Нок-Крариан. Указанные локации были обследованы сотрудниками Департамента изящных искусств 27 и 28 октября.

Согласно оценкам специалистов, возраст найденных образцов наскальной живописи составляет 3-5 тыс. лет.

Господин Пхенгтако отметил, что на территории нацпарка Ao Phang Nga National Park уже насчитывается 11 известных локаций с наскальными рисунками.

«Официальные лица обнаружили уже 30 древних рисунков на побережье Андаманского моря. Большинство из них были сделаны в доисторические времена, когда люди еще не изобрели алфавита. Эти рисунки рассказывают, как жил человек в то время и как фиксировал знания», – добавил он.

Первый наскальный рисунок в провинции Пханг-Нга был обнаружен еще в 1987 году. Находку сделала группа тайских и зарубежных ученых, проводивших археологические исследования на юге Таиланда. С 2004 году Департамент изящных искусств постоянно получает сообщения об обнаружении новых образцов древней живописи.

«Я уже отдал своим сотрудникам распоряжение начать проект по сохранению, изучению и систематическому сбору знаний о древней живописи, чтобы демонстрировать местному населению и стимулировать эко-туризм», – заявил господин Пхенгтако.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Мужчина с ножом ограбил минимаркет в Калиме
Залив из фильма «Пляж» могут открыть для туристов
Премьер-министр Таиланда прибыл на Пхукет
Углубление канала в Ко-Кэу начнется не раньше 2022 года
Два вице-губернатора сменились на Пхукете
Пятилетний ребенок погиб в ДТП в Кату
Министр транспорта проинспектировал аэропорт Пхукета
Специалисты не исключают дальнейшего разрушения острова Мэ-Урай
Акция в поддержку монархии прошла в Пхукет-Тауне
Bangkok Airways открывает три новых рейса с Пхукета
Массовый митинг в поддержку монархии прошел в Сапан-Хине
Водитель погиб в дорожной аварии в Ко-Кэу
На Пхукете прошла акция в защиту монархии
Новая кладка черепашьих яиц найдена в провинции Пханг-Нга
От острова в заливе Пханг-Нга откололся крупный кусок скальной породы

 

Thai Residential
Laguna Phuket Triathlon 2020
QSI International School Phuket

 