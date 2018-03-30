В загоревшемся автобусе погиб 21 человек

Автобус с трудовыми мигрантами загорелся ночью 30 марта в провинции Так. В результате происшествия погиб 21 человек, еще 27 были госпитализированы.

30 Марта 2018 12:42:20

Фото: Assawin Pinitwong / Bangkok Post

Как сообщает газета Bangkok Post, автобус с группой мигрантов из Мьянмы загорелся на шоссе в провинции Так нынешней ночью. Инцидент произошел на шоссе номер 12 в пределах национального парка Taksin Maharat National Park. В момент происшествия автобус направлялся в один из индустриальных парков под Бангкоком.

Согласно первым сообщения с места событий, пожар начался в моторном отсеке, после чего огонь стремительно поглотил все транспортное средство. 27 человек смогли выбраться из горящего автобус, 21 человек погиб.

В настоящий момент неизвестно, удалось ли водителю и его супруге (гражданам Таиланда) выбраться из салона. На месте событий работают специалисты.