В Яле застрелили помощника главы районной администрации

Господин Чапакийя был убит во время инспекции стройки на улице Wong Wian Rd. Когда бизнесмен и политик находился на объекте, к нему подошел неизвестный человек. Между мужчинами разгорелся спор, после чего подошедший достал пистолет и десять раз выстрелил в господина Чапакийю, пишет Bangkok Post. Затем убийца скрылся.
Полиция изучает улики и пытается установить, могло ли убийство быть связано с деятельностью мусульманских сепаратистов на юге Таиланда. Провинция Яла является одной из арен многолетнего противостояния между официальным Бангкоком и настаивающими на отделении мусульманскими группами.