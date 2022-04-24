В Яле застрелили помощника главы районной администрации

Полиция провинции Яла расследует убийство заместителя главы административной организации тамбона Кхао-Тум (OrBorTor) и строительного подрядчика Абдултела Чапакийи, застреленного 23 апреля районе Сатенг.

25 Апреля 2022, 10:00 AM

Фото: Abdullah Benjakat / Bangkok Post

Господин Чапакийя был убит во время инспекции стройки на улице Wong Wian Rd. Когда бизнесмен и политик находился на объекте, к нему подошел неизвестный человек. Между мужчинами разгорелся спор, после чего подошедший достал пистолет и десять раз выстрелил в господина Чапакийю, пишет Bangkok Post. Затем убийца скрылся.

Полиция изучает улики и пытается установить, могло ли убийство быть связано с деятельностью мусульманских сепаратистов на юге Таиланда. Провинция Яла является одной из арен многолетнего противостояния между официальным Бангкоком и настаивающими на отделении мусульманскими группами.