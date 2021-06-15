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В водах Пхукета обнаружили дрейфующую лодку с одиноким рыбаком

Пхукетский рыбаки благополучно доставили на берег своего индонезийского коллегу, который провел девять дней в море на дрейфующей лодке. Рыбака обнаружили у острова Рача-Ной примерно в 30 км к югу от побережья Пхукета.

Новости Пхукета

15 Июня 2021, 03:57 PM
В водах Пхукета обнаружили дрейфующую лодку с рыбаком. Фото: ВМФ Таиланда

В водах Пхукета обнаружили дрейфующую лодку с рыбаком. Фото: ВМФ Таиланда

В водах Пхукета обнаружили дрейфующую лодку с рыбаком. Фото: ВМФ Таиланда

В водах Пхукета обнаружили дрейфующую лодку с рыбаком. Фото: ВМФ Таиланда

В водах Пхукета обнаружили дрейфующую лодку с рыбаком. Фото: ВМФ Таиланда

В водах Пхукета обнаружили дрейфующую лодку с рыбаком. Фото: ВМФ Таиланда

В водах Пхукета обнаружили дрейфующую лодку с рыбаком. Фото: ВМФ Таиланда

В водах Пхукета обнаружили дрейфующую лодку с рыбаком. Фото: ВМФ Таиланда

В водах Пхукета обнаружили дрейфующую лодку с рыбаком. Фото: ВМФ Таиланда

В водах Пхукета обнаружили дрейфующую лодку с рыбаком. Фото: ВМФ Таиланда

В водах Пхукета обнаружили дрейфующую лодку с рыбаком. Фото: ВМФ Таиланда

В водах Пхукета обнаружили дрейфующую лодку с рыбаком. Фото: ВМФ Таиланда

В водах Пхукета обнаружили дрейфующую лодку с рыбаком. Фото: ВМФ Таиланда

В водах Пхукета обнаружили дрейфующую лодку с рыбаком. Фото: ВМФ Таиланда

Глава третьего регионального командования ВМФ Таиланда вице-адмирал Чонгчай Чомчонгпхэт рассказал, что сообщение об обнаружении дрейфующей лодки с одиноким рыбаком на борту поступило около 18:30 воскресенья, 13 июня. Информацию передал экипаж базирующегося на Пхукете рыболовецкого судна Boonlaap 2.

Рыбаки приняли коллегу на борт и примерно через час сообщили, что направляются на рыболовецкий пирс в Рассаде. Также экипаж Boonlaap 2 попросил прислать туда медицинский персонал.

Судно прибыло на Пхукет около 22:30. Как отметил вице-адмирал Чомчонгпхэт, спасенный в море рыбак был истощен, хотя на видео из порта видно, что он как минимум мог самостоятельно передвигаться и прямо стоять во время контроля температуры.

В сообщении ВМФ Таиланда не указывается ни имя спасенного рыбака, ни порт, из которого он изначально вышел в море. Известно лишь, что на лодке мужчины вышел из строя двигатель, после чего она дрейфовала в море девять дней. Видимо, рыбак все же имел на борту некий запас пресной воды и еды.

Спасенного рыбака доставили в больницу Vachira Phuket Hospital, где у него среди прочего взяли анализы на коронавирус. Вице-адмирал Чомчонгпхэт отметил, что ВМФ свяжется с индонезийским консульством в провинции Сонгкхла и Иммиграционным бюро Пхукета, чтобы решить вопрос с возвращением мужчины домой.

 

 

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