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В водах Пхукета ищут тело спрыгнувшего с моста мужчины

Престарелый житель тамбона Чернг-Талей спрыгнул c моста Thao Thepkrasattri Bridge, соединяющего Пхукета с материком, в ночь на 27 марта. По состоянию на середину дня тело пока не нашли, поисковые команды прочесывают акваторию, но известно, что в канале под мостом бывают очень сильные течения.

Новости Пхукета

27 Марта 2023, 05:29 PM
Житель тамбона Чернг-Талей спрыгнул с моста, соединяющего Пхукет с материком. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Житель тамбона Чернг-Талей спрыгнул с моста, соединяющего Пхукет с материком. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Подполковник Вирайот Сихабуа из полицейского участка Кхок-Клоя получил сообщение о спрыгнувшем с моста мужчине примерно в 00:30 ночи 27 марта. На месте событий очевидцы рассказали, что после прыжку мужчине некоторое время удавалось разглядеть, но затем его унесло течением в море.

Личность самоубийцы уже установлена. Это 57-летний житель тамбона Чернг-Талей по имени Саран Кэулуанг. Принадлежащий ему скутер Honda PCХ был найден на середине моста. О причинах, заставивших мужчину свести счеты с жизнью, ничего не сообщается.

 

 

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