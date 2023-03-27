В водах Пхукета ищут тело спрыгнувшего с моста мужчины

Подполковник Вирайот Сихабуа из полицейского участка Кхок-Клоя получил сообщение о спрыгнувшем с моста мужчине примерно в 00:30 ночи 27 марта. На месте событий очевидцы рассказали, что после прыжку мужчине некоторое время удавалось разглядеть, но затем его унесло течением в море.
Личность самоубийцы уже установлена. Это 57-летний житель тамбона Чернг-Талей по имени Саран Кэулуанг. Принадлежащий ему скутер Honda PCХ был найден на середине моста. О причинах, заставивших мужчину свести счеты с жизнью, ничего не сообщается.