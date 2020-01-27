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В Вичите произошел пожар на седьмом этаже многоквартирного дома

Почти два часа потребовалось пожарным, чтобы ликвидировать возгорание в одной из квартир жилого комплекса Phanason City Condo в пятницу, 24 января.

Иккапоп Тхонгтуб

27 Января 2020, 10:15 AM
В полиции полагают, что причиной пожара могло стать короткое замыкание. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В полиции полагают, что причиной пожара могло стать короткое замыкание. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В полиции полагают, что причиной пожара могло стать короткое замыкание. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В полиции полагают, что причиной пожара могло стать короткое замыкание. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В полиции полагают, что причиной пожара могло стать короткое замыкание. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В полиции полагают, что причиной пожара могло стать короткое замыкание. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В полиции полагают, что причиной пожара могло стать короткое замыкание. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В полиции полагают, что причиной пожара могло стать короткое замыкание. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В полиции полагают, что причиной пожара могло стать короткое замыкание. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В полиции полагают, что причиной пожара могло стать короткое замыкание. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как рассказал капитан Чатри Чувичиан из полиции Вичита, сообщение о пожаре в Phanason City Condo поступило в участок в районе 14:00. Согласно сообщению, возгорание произошло в одной из квартир на седьмом этаже восьмиэтажного жилого комплекса.

На место событий были направлены сотрудники пожарной службы при муниципалитете Вичита. На ликвидацию возгорания у них ушло примерно час и 45 минут. Людей в загоревшейся квартире в тот момент не было. Соседние апартаменты прямого ущерба не получили.

На время борьбы с огнем все жильцы Phanason City Condo были эвакуированы. Трех человек доставили в больницу. По словам капитана Чувичиана, они надышались дымом.

Менеджер жилого комплекса Суканья Тхаммапанья сообщила полиции, что о возгорании ее проинформировал один из жильцов. Женщина бросилась к указанной квартире и принялась стучать в дверь, но оттуда ей никто не ответил.

«Она самостоятельно вошла в квартиру, увидела дым и бросилась за ручными огнетушителями, чтобы потушить огонь, но справиться с возгоранием не сумела и обратилась в пожарную службу», – отметил капитан Чувичиан.

В полиции полагают, что причиной пожара могло стать короткое замыкание.

 

 

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