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В Вичите предотвратили попытку самоубийства на мосту у школы

Полиция Вичита сообщила о предотвращении предполагаемой попытки самоубийства. Мужчина, имя которого не называется, планировал спрыгнуть с пешеходного моста у школы Wichit Songkhram School.

Новости Пхукета

4 Июня 2022, 10:00 AM
В Вичите полиция отговорила мужчину, решившего спрыгнуть на шоссе с пешеходного моста у школы. Фото: Полиция Вичита

В Вичите полиция отговорила мужчину, решившего спрыгнуть на шоссе с пешеходного моста у школы. Фото: Полиция Вичита

В Вичите полиция отговорила мужчину, решившего спрыгнуть на шоссе с пешеходного моста у школы. Фото: Полиция Вичита

В Вичите полиция отговорила мужчину, решившего спрыгнуть на шоссе с пешеходного моста у школы. Фото: Полиция Вичита

Как следует из сообщения полиции Вичита, информация о происходящем на мосту через Chao Fa West Rd. к югу от Central Festival поступила в участок около 9:00 утра.

Собиравшегося спрыгнуть с моста мужчину удалось отговорить от потенциально смертельного поступка. При этом полицейские не уточнили, сами ли они справились с задачей, или на место событий также успели приехать психологи.

Мужчина оказался жителем Самконга. В полиции заявили, что он решил свести счеты с жизнью из-за личных проблем – до этого он лишился работы, также его бросила жена. Другой информации полицейский участок Вичита не предоставил.

 

 

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