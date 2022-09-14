В Вичите арестовали вора, кравшего оставленные в мотоциклах телефоны

Согласно сообщению полицейского участка Вичита, мужчина был арестован около 16:15 дня 13 сентября. Провести арест полицейским помогло то, что из первых жалоб им стал известен мотоцикл подозреваемого – красный скутер Honda Click с номерами полиции Транг.
В деле фигурируют пять однотипных краж. Чайют парковался на каком-либо оживленном рынке и наблюдал, выискивая жертву, которая положила бы телефон в вещевую корзинку. Затем Чайют хватал добычу и скрывался с места событий. В случае с несколькими кражами жертвы находились буквально в метрах от преступника
Сотрудники полиции заметили Чайюта, когда он ехал на своем скутере по Chao Fa East Rd. Транспортное средство подходило под описания, оставленные жертвами. Также самого подозревамого и его байк несколько раз сняли камеры CCTV.
Согласно заявлению полиции, Чайют сознался в совершении пяти подобных хищений. Мужчине предъявили обвинения в кражах с использованием транспортного средства.