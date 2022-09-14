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В Вичите арестовали вора, кравшего оставленные в мотоциклах телефоны

Полиция Вичита сообщила об аресте 49-летнего Чайюта (фамилия не указана), промышлявшего кражами оставленных в мотоциклах телефонов. Жертвами мужчины становили люди с привычкой оставляя ценные вещи в сетках для вещей в передней части байков.

Иккапоп Тхонгтуб

14 Сентября 2022, 10:05 AM
Фото: Полиция Вичита

Фото: Полиция Вичита

Согласно сообщению полицейского участка Вичита, мужчина был арестован около 16:15 дня 13 сентября. Провести арест полицейским помогло то, что из первых жалоб им стал известен мотоцикл подозреваемого – красный скутер Honda Click с номерами полиции Транг.

В деле фигурируют пять однотипных краж. Чайют парковался на каком-либо оживленном рынке и наблюдал, выискивая жертву, которая положила бы телефон в вещевую корзинку. Затем Чайют хватал добычу и скрывался с места событий. В случае с несколькими кражами жертвы находились буквально в метрах от преступника

Сотрудники полиции заметили Чайюта, когда он ехал на своем скутере по Chao Fa East Rd. Транспортное средство подходило под описания, оставленные жертвами. Также самого подозревамого и его байк несколько раз сняли камеры CCTV.

Согласно заявлению полиции, Чайют сознался в совершении пяти подобных хищений. Мужчине предъявили обвинения в кражах с использованием транспортного средства.

 

 

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