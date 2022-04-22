Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

В Трате попытались продать угнанный мотоцикл настоящим владельцам

В провинции Трат задержали местного жителя при попытке продажи краденого мотоцикла в магазин, принадлежащий одному из членов семьи, у которой байк был угнан двумя неделями ранее.

Новости Пхукета

23 Апреля 2022, 08:00 AM
Фото: Jakkrit Waewkraihong / Bangkok Post

Фото: Jakkrit Waewkraihong / Bangkok Post

Полиция была вызвана в магазин подержанной мототехники Leng Thaiyont в пятницу, 22 апреля. Прибывший наряд во главе с подполковником Праюном Кхампхакуном был встречен владельцем, который как раз в тот момент общался с мужчиной, предлагавшим ему купить мотоцикл. Хозяин заведения отчаянно торговался, чтобы задержать продавца в магазине до прибытия полиции, и это ему удалось.

Когда наряд приехал, мужчина объяснил, что именно этот мотоцикл был угнан у его родственницы. Байком пользовалась вся семья, так что узнать его не составила труда, тем более что номерные знаки остались на месте, пишет Bangkok Post.

Продавца – 29-летнего уроженца Трата по имени Пханупонг Пэнгчарон – незамедлительно задержали. На допросе он заявил, что ничего не угонял, а занимался продажей по просьбе друга, который предложил в случае успешной сделки поделить вырученные деньги.

Впрочем, господину Пэнгчарону все равно предъявили обвинения в краже и задержали до суда.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Таиланд отменяет тесты по прибытию с 1 мая
Туризм в Сурттхани принес за Сонгкран почти 1 млрд бат
CCSA обсудит дальнейшее смягчение правил въездa 22 апреля
Мужчину, напавшего на посетительниц CentralWorld, отправили на психиатрическую экспертизу
Ювелирный магазин ограбили в Паттани
Власти Мьянмы отпустили двух задержанных тайских рыбаков
На Самуи ликвидировали подпольное казино
В аэропорту Бангкока обвалилась крыша автобусного терминала
Минздрав предложил поработать из дома после Сонгкрана
В провинции Сонгкхла задержали направлявшихся в Малайзию нелегальных мигрантов
В ходе рейда в ресторане 48 человек сдали положительный тест на наркотики
В городе Хат-Яй ликвидирован нелегальный бизнес по кредитованию под залог автомобилей
В исанской больнице застрелили пациента
OneTwoTrip: Интерес к билетам в Таиланд из России вырос на 20% после заявления Мишустина
Школьница вместе с бойфрендом убила мать, «мешавшую их любви»

 

MACNELS SHIPPING PHUKET
Thai Residential
QSI International School Phuket
EPL predictions

 