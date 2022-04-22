В Трате попытались продать угнанный мотоцикл настоящим владельцам

В провинции Трат задержали местного жителя при попытке продажи краденого мотоцикла в магазин, принадлежащий одному из членов семьи, у которой байк был угнан двумя неделями ранее.

Новости Пхукета

23 Апреля 2022, 08:00 AM

Фото: Jakkrit Waewkraihong / Bangkok Post

Полиция была вызвана в магазин подержанной мототехники Leng Thaiyont в пятницу, 22 апреля. Прибывший наряд во главе с подполковником Праюном Кхампхакуном был встречен владельцем, который как раз в тот момент общался с мужчиной, предлагавшим ему купить мотоцикл. Хозяин заведения отчаянно торговался, чтобы задержать продавца в магазине до прибытия полиции, и это ему удалось.

Когда наряд приехал, мужчина объяснил, что именно этот мотоцикл был угнан у его родственницы. Байком пользовалась вся семья, так что узнать его не составила труда, тем более что номерные знаки остались на месте, пишет Bangkok Post.

Продавца – 29-летнего уроженца Трата по имени Пханупонг Пэнгчарон – незамедлительно задержали. На допросе он заявил, что ничего не угонял, а занимался продажей по просьбе друга, который предложил в случае успешной сделки поделить вырученные деньги.

Впрочем, господину Пэнгчарону все равно предъявили обвинения в краже и задержали до суда.