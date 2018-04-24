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В торговом центре в Пхукет-Тауне произошел пожар

В торговом центре Ocean Shopping Mall в Пхукет-Тауне произошел пожар. Предварительная причина происшествия – замыкание электропроводки.

Иккапоп Тхонгтуб

24 Апреля 2018 11:03:12

Экстренные службы получили сообщение о пожаре в одном из магазинов торгового центра Ocean Shopping Mall около 21:45 понедельника, 23 апреля. Возгорание произошло в магазине одежды Hollywood, находящемся на первом этаже комплекса и имеющем выход на улицу. Прибывшие по вызову пожарные разбили уличную витрину магазина, проникли внутрь помещения и в течение часа ликвидировали возгорание.

В качестве предварительной причины инцидента была названа неисправность электропроводки. При этом было подтверждено, что огонь не распространился за пределы магазина и другие помещения в результате пожара не пострадали. Среди персонала и посетителей центра пострадавших также не было.

Отметим, что официальные часы работы Ocean Shopping Mall – с 10:30 до 21:30, так что пожар произошел в тот момент, когда комплекс уже должен был закрыться (сам магазин Hollywood к тому моменту уже был закрыт).

Кроме многочисленных магазинов, в торговом центре располагаются рестораны, боулинг и кинотеатр. Об эвакуации посетителей не сообщалось.

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