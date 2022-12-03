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В торговом центре CentralWorld в Бангкоке произошел пожар

В бангкокском торгово-развлекательном комплексе CentralWorld, который считается девятым по величине во всем мире, произошел пожар 3 декабря. В результате инцидента никто не пострадал, огонь был быстро потушен, но посетителей пришлось эвакуировать.

Новости Пхукета

3 Декабря 2022, 09:55 PM
Пожар произошел в CentralWorld в Бангкоке во второй половине дня 3 декабря. Фото: JS100 Radio Facebook

Пожар произошел в CentralWorld в Бангкоке во второй половине дня 3 декабря. Фото: JS100 Radio Facebook

Как пишет Bangkok Post, пожар на первом этаже CentralWorld начался «во второй половине дня субботы» и «был потушен пожарными после 17:00». В качестве места происшествия указывается эскалатор у зоны Groove.

В публикации самого CentralWorld на Facebook говорится о том, что возгорание произошло в 16:10, а с огнем справился сам персонал за 10 минут, еще до прибытия пожарных команд.

«Торговый комплекс открыт в нормальном режиме. Частично закрыта только затронутая пожаром зона. Мы приносим извинения за неудобства», – говорится в публикации на странице CentralWorld в Facebook.

Тайские СМИ сообщают со ссылкой на очевидцев, что причиной пожара якобы стало замыканием в одной из гирлянд на новогодней елке. Сам CentralWorld о гирлянде ничего не говорит, но упоминает искру и легковоспламеняющиеся материалы.

«Central World хотел бы проинформировать вас, что, согласно предварительному расследованию, складывается впечатление, что пожар произошел от быстрой и случайной искры в месте, где было много горючих вещей», – говорится в заявлении торгового центра.

Central World отмечает, что системы предупреждения о пожаре и тушения огня сработали исправно. Персонал также продемонстрировал грамотные действия.

 

 

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