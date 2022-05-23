В тоннеле в Чалонге ограничили движение транспорта

В тоннеле Chalong Underpass под кольцевой развязкой в Чалонге на три дня (23-25 мая) ограничили движение. Проезд закрыт ежедневно с 9:00 до 16:00.

Новости Пхукета

23 Мая 2022, 01:56 PM

Уведомление о работах в тоннеле Chalong Underpass. Изображение: Департамент скоростных магистралей Пхукета

Как говорится в уведомлении пхукетского офиса Департамента скоростных магистралей, движение пришлось закрыть для проведения плановых работ по ремонту и обслуживания систем освещения и дренажа. Ведомство приносит извинения за доставленные неудобства.

Также ремонтные работы завтра начнутся в тоннеле у Central Festival. С 24 мая и вплоть до 31 числа тоннель ежедневно закрыт для движения с 9:00 до 16:00. Рабочие осуществляют ремонт бордюров и стен в тоннеле, а также бетонных барьеров, разделяющих потоки транспорта в южном и северном направлениях.