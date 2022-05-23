В тоннеле в Чалонге ограничили движение транспорта

Как говорится в уведомлении пхукетского офиса Департамента скоростных магистралей, движение пришлось закрыть для проведения плановых работ по ремонту и обслуживания систем освещения и дренажа. Ведомство приносит извинения за доставленные неудобства.
Также ремонтные работы завтра начнутся в тоннеле у Central Festival. С 24 мая и вплоть до 31 числа тоннель ежедневно закрыт для движения с 9:00 до 16:00. Рабочие осуществляют ремонт бордюров и стен в тоннеле, а также бетонных барьеров, разделяющих потоки транспорта в южном и северном направлениях.