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В тоннеле  в Чалонге проведут учения на случай серьезного ДТП

Полиция Чалонга сообщила о планах провести учения на случай крупного ДТП в недавно открытом тоннеле,  соединяющем Chao Fa West Rd. и Wiset Rd.

Новости Пхукета

26 Июля 2019, 01:00 PM
Фото: Департамент скоростных магистралей

Фото: Департамент скоростных магистралей

О намерении провести учения в новом тоннеле сообщил 25 июля подполковник Сучат Сингха, возглавляющий отделение дорожной полиции в полицейском участке Чалонга. Заявление было сделано в ходе ежемесячной встречи губернатора с прессой, которая в этот раз проходила в отеле Ramada Plaza Chao Fah на Chao Fa West Rd.

Подполковник Сингха заявил, что открытие тоннеля было позитивно встречено публикой, поскольку «транспорт теперь движется более легко, нежели раньше, количество аварий уменьшилось и люди могут перемещаться более удобно».

При этом подполковник подтвердил справедливость опасений местных жителей, что в тоннеле существует вероятность лобового столкновения машин, поскольку полосы для движения транспорта разделены лишь полуметровыми столбиками.

«Рано или поздно авария в тоннеле произойдет»,  – заявил офицер.

«По этой причине нам нужно провести учения с соответствующими ведомствами, такими как муниципальная служба спасения, больницы и правоохранительные органы. В настоящий момент план учений разрабатывается», – добавил он.

 

 

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