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В тендере на обеспечение пляжей спасателями нашли признаки коррупции

Полиция изучает обстоятельства заключения контракта на обеспечение пляжей Пхукета спасателями.

Новости Пхукета

14 Сентября 2018 11:07:05

Фото: The Phuket News
Фото: The Phuket News

Полиция Таиланда изучает возможные признаки коррупции в процедуре заключения контракта по обеспечению пляжей Пхукета спасателями и готовится передать материалы дела в Национальную антикоррупционную комиссию (NACC).

Факт расследования подтвердил подполковник Монсак Срисуван из штаба полиции по восьмому региону. Как заявил подполковник, расследование было начато после получения анонимной жалобы 30 мая.

Подполковник Срисуван заявил, что на данном этапе не может предать огласке имена фигурантов дела и рассказать что-либо о них. При этом офицер указал, что в полученной полицией анонимной жалобе речь шла о том, как «компания смогла получить государственный контракт на обеспечение безопасности пляжей, хотя не имела ресурсов, необходимых для выполнения прописанных в тендере требований».

«Судя по собранным в ходе расследования доказательствам, обвинения в адрес фигурантов дела кажутся справедливыми», – заявил подполковник Срисуван.

«Дело выглядит как случай коррупции. Впрочем, раскрыть некоторые из полученных нами в ходе расследования данных мы пока не можем», – добавил он.

По словам офицера, часть материалов по делу будет передана в штаб-квартиру NACC в Бангкоке «на этой неделе».

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