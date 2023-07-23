В Таланге высадили 1000 деревьев с желтыми цветами в честь Рамы Х

Ровно 1000 деревьев высадили в воскресенье, 23 июля, на Поле Победы в Таланге. Мероприятие было организовано в честь 71-летия Его Величества Короля Таиланда Рамы Х. Непосредственно в этот день с погодой Пхукету не повезло, но событие состоялось и собрало значительное число участников.

Новости Пхукета

Высадка деревьев началась в 14:00 воскресенье, 23 июля, а отмечать день рождения Рамы Х в Таиланде будут в следующую пятницу, 28 июля. День является национальным праздником и выходным по всей стране.

Среди гостей мероприятия в Таланге были глава административной организации Пхукета (PPAO, OrBorJor) Реват Арироб, президент Красного Креста на Пхукете и супруга губернатора Ванди Вунсиеу, другие официальные лица из местных органов власти и государственных организаций, а также представители Фонда Героинь, который ежегодно проводит Фестиваль Героинь на территории мемориального комплекса Thalang Memorial Park (также он известен как Victory Field).

«Это мероприятие в честь Его Величества Короля Рамы X, а его практическая цель – увеличение зеленых зон на Пхукете. Важно, что мемориальный парк в Таланге уже сейчас отличается красотой пейзажа. Мы постараемся сделать так, чтобы Поле Победы посещало больше туристов», – говорила, анонсируя мероприятие, Суксавади Чанчу, президент Ассоциации женщин-профессионалов Пхукета.

«Кроме демонстрации верности Королю Раме Х, это мероприятие также даст всем жителям Пхукета возможность выразить любовь к провинции, которую мы называем своим домом. Одновременно высадка растения поможет подчеркнуть важность сохранения и восстановления исторических частей Пхукета, чтобы люди всегда могли наслаждаться их красотой, а в данном случае – еще и тенью деревьев», – добавляла в своем анонсе пресс-служба РРАО.

На Поле Победы в Таланге высаживались саженцы деревьев, носящих по-тайски название «тон тхонг урай». В английских анонсах мероприятия говорилось именно о деревьях, но ботанически правильно называть тхонг урай – цветущим кустарником.

Ботаническое название растения на латыни – Tecoma stans, по-русски его именуют просто текомой без каких-либо обиходных названий, поскольку оно чувствует себя комфортно только в тропиках и субтропиках.

В английском языке у текомы много обиходных названий, таких как «желтые колокольчики» или «желтые тромбоны». Все они даны текоме за оттенок и форму цветов, которые, действительно, напоминают колокольчики или раструбы духовых музыкальных инструментов.

Текома известна тем, что хорошо переносит засушливую погоду и дефицит влаги, то есть для нее не будет проблемой отсутствие ежедневного ухода и полива в жаркие месяцы с ноября по май. Растение может достигать высоты в 3 метра, хотя чаще всего его подстригают, сохраняя размеры крупного куста, усеянного желтыми цветами в форме колокольчиков. Цветет текома круглый год.