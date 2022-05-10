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В Таланге спасли трех упавших в рукотворный пруд собак

Спасатели Kusoldharm Foundation пришли на помощь трем бродячим собакам, которые упали в рукотворный водоем в тамбоне Тхепкрасаттри и не могли выбраться из него по крутым бетонным стенкам котлована.

Иккапоп Тхонгтуб

10 Мая 2022, 12:00 PM
В Таланге спасли трех собак, упавших в рукотворный водоем. Фото: Natthaphong Kongkim

В Таланге спасли трех собак, упавших в рукотворный водоем. Фото: Natthaphong Kongkim

Инцидент произошел на территории Центра изучения и развития прибрежного рыболовства в поселке Баан-Пара в прошлый четверг, 6 мая.

О попавших в ловушку собаках сообщил в Kusoldharm Foundation в Муанг-Мае заметивший животных прохожий. Сперва он сам пытался помочь собакам выбраться, но через час бесплодных попыток понял, что без спасателей ему не справиться.

Впрочем, профессионалам тоже потребовалось около получаса, чтобы решить задачу, для чего потребовалось использовать длинную лестницу. Ни одна из собак не пострадала.

Добавим, что на севере Пхукета сейчас действуют уже два центра Kusoldharm Foundation – в Муанг-Мае (телефон 076-621338-9) и у КПП Тха-Чат-Чай (телефоны 076-621338 и 076-621339). Также спасателей можно вызвать, позвонив в их штаб-квартиру в Пхукет-Тауне по телефону 076-246301, или обратившись на горячую линию 1669, номер которой указан на всех машинах парамедиков.

В случае, если эктренная ситуация как-то связана со змеей, то можно обратиться в службу Snake Guy in Phuket спасателя-экспата Винни Моделла по телефону 080-8648092.

 

 

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