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В Таланге мужчина повесился на баньяне

Полиция выясняет обстоятельства смерти мужчины, найденного повесившимся на баньяне в жилом поселке в Срисунтхорне утром 21 августа. Впрочем, пока что полицейским не удалось даже опознать его.

Иккапоп Тхонгтуб

21 Августа 2022, 03:46 PM
Неопознанный мужчина был найден повесившимся в Таланге сегодня утром (21 августа). Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Неопознанный мужчина был найден повесившимся в Таланге сегодня утром (21 августа). Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Подполковник Санит Нуконг из полиции Таланга получил сообщение об обнаружении тела около 7:50 утра 21 августа. Труп был найден жителями поселка в Липоне, входящего в государственную программу обеспечения жильем.

Приехавшие по вызову полицейские и спасатели Kusoldharm Foundation, обнаружили мужчину, повесившимся на ветке баньяна у ограды поселка. Рядом собрались жители, но опознать погибшего никто из них не смог. Какие-либо документы у погибшего отсутствовали.

По предварительной оценке, мужчина скончался примерно за четыре-пять часов до того, как его тело было обнаружено. Погибший был одет в синюю куртку, темные брюки и кроксы, рост его составлял около 180 см. Об обнаружении следов насильственной смерти или других подозрительных улик не сообщалось.

Спасатели Kusoldharm Foundation доставили труп в больницу Thalang Hospital, специалисты которой должны подготовить заключение о причинах смерти. Полиция продолжает расследование.

 

 

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