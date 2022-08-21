В Таланге мужчина повесился на баньяне

Полиция выясняет обстоятельства смерти мужчины, найденного повесившимся на баньяне в жилом поселке в Срисунтхорне утром 21 августа. Впрочем, пока что полицейским не удалось даже опознать его.

Иккапоп Тхонгтуб

21 Августа 2022, 03:46 PM

Неопознанный мужчина был найден повесившимся в Таланге сегодня утром (21 августа). Фото: Иккапоп Тхонгтуб