Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

В Таланге арестовали мужчину, подстрелившего садового вора из воздушки

Полиция Таланга арестовала 33-летнего местного жителя, подстрелившего из пневматической винтовки мужчину, кравшего фрукты из его сада. Полицейский участок ничего не сказал о технических характеристиках винтовки, но дело против садовода возбуждено по статье о незаконном хранении огнестрельного оружия. Соответствующую статью тайская полиция применяет и в отношении пневматики.

Иккапоп Тхонгтуб

23 Августа 2023, 09:31 AM
Полиция Таланга возбудила дело о незаконном хранении оружия после инцидента 20 августа. Фото: Thalang Police

Полиция Таланга возбудила дело о незаконном хранении оружия после инцидента 20 августа. Фото: Thalang Police

Житель тамбона Срисунтхорн по имени Ситтхипон Чанапан был арестован в своем доме 21 августа. Полицейские пришли к мужчине после того, как больница Thalang Hospital сообщила им о пациенте, обратившимся к врачам для извлечения из руки пули от пневматики. Пострадавшим был некий Сонгкран Равангпай из тамбона Тхепкрасаттри, в больницу он явился вечером 20 августа.

Господин Чанапан сообщил полицейским, что застал господина Равангпая за кражей фруктов из своего семейного сада, причем это было не впервые. При себе у садовода была пневматическая винтовка Black Panther EVO, из которой он отстреливал птиц, портивших урожай. В этот раз целью стал 24-летний господин Равангпай, хотя господин Чанапан уточнил, что якобы «не целился прямо в него».

Садовод был арестован, дело против него возбудили по статье о хранении огнестрельного оружия без необходимого разрешения. Полиция не уточнила, насколько мощной была винтовка господина Равангпая, но тайские правоохранители в принципе применяют упомянутую статью ко всему, что выглядит как пистолет или винтовка и способно стрелять, даже если это страйкбольная пневматика.

Полицейский участок заявил, что сам инцидент и последовавший за ним арест подчеркивают важность ответственного отношения к владению оружием и потенциальные риски его неподобающего применения.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Черепаха лишилась плавника из-за рыболовных сетей
Сеттха Тхависин утвержден премьер-министром Таиланда
Проверки точек продажи марихуаны начались после распыления конопляного дыма в Патонге
Грузовик с газовыми баллонами перевернулся на Пхукете
Move Forward напомнила об установленных Минтрансом ценах на такси через мобильные сервисы
Полтора десятка студентов провели больше часа в застрявшем лифте
Варианты виз Thai Elite и их стоимость будут пересмотрены с октября
В статью ПДД о детских автокреслах добавили исключение
Пхукет ждет рекордного турпотока из России в 2023 году
Житель Паклока арестован c оружием и наркотиками
Не вписавшийся в поворот водитель обесточил часть Рассады
Меры против игнорирующих запреты купальщиков обсудили с полицией
Тоннель в Чалонге закроют в ночь с 19 на 20 августа
Обильные дожди ожидаются на Пхукете с 20 по 25 августа
Вор залез на виллу россиянина в Камале

 

The Pavilions Phuket
SOHO Pool Club
Thai Residential

 