В Таланге арестовали мужчину, подстрелившего садового вора из воздушки

Полиция Таланга арестовала 33-летнего местного жителя, подстрелившего из пневматической винтовки мужчину, кравшего фрукты из его сада. Полицейский участок ничего не сказал о технических характеристиках винтовки, но дело против садовода возбуждено по статье о незаконном хранении огнестрельного оружия. Соответствующую статью тайская полиция применяет и в отношении пневматики.

Иккапоп Тхонгтуб

23 Августа 2023, 09:31 AM

Полиция Таланга возбудила дело о незаконном хранении оружия после инцидента 20 августа. Фото: Thalang Police

Житель тамбона Срисунтхорн по имени Ситтхипон Чанапан был арестован в своем доме 21 августа. Полицейские пришли к мужчине после того, как больница Thalang Hospital сообщила им о пациенте, обратившимся к врачам для извлечения из руки пули от пневматики. Пострадавшим был некий Сонгкран Равангпай из тамбона Тхепкрасаттри, в больницу он явился вечером 20 августа.

Господин Чанапан сообщил полицейским, что застал господина Равангпая за кражей фруктов из своего семейного сада, причем это было не впервые. При себе у садовода была пневматическая винтовка Black Panther EVO, из которой он отстреливал птиц, портивших урожай. В этот раз целью стал 24-летний господин Равангпай, хотя господин Чанапан уточнил, что якобы «не целился прямо в него».

Садовод был арестован, дело против него возбудили по статье о хранении огнестрельного оружия без необходимого разрешения. Полиция не уточнила, насколько мощной была винтовка господина Равангпая, но тайские правоохранители в принципе применяют упомянутую статью ко всему, что выглядит как пистолет или винтовка и способно стрелять, даже если это страйкбольная пневматика.

Полицейский участок заявил, что сам инцидент и последовавший за ним арест подчеркивают важность ответственного отношения к владению оружием и потенциальные риски его неподобающего применения.