В Таиланде завершилось прощание с Королем
В воскресенье, 29 октября, в Таиланде завершилось прощание с Рамой IX и траур по ушедшему из жизни Королю.
Новости Пхукета
30 Октября 2017 09:37:43
Финальная процессия, в ходе которой урны с прахом Короля Пхумипона Адульядета были доставлены в храмы Wat Ratchabophit и Wat Bowon Niwet, состоялась в Бангкоке в воскресенье, 29 октября.
Десятки тысяч жителей Таиланда выстроились вдоль улиц, по которым проследовала процессия. Скорбящие не скрывали слез в последний день прощания с Королем, правившим страной более 70 лет.
Траурный кортеж, в котором находился Король Маха Вачиралонгкорн (Рама X) и Принцесса Сириндхорн, возглавляли всадники 29-го кавалерийского батальона. Эскадрон из 77 кавалеристов лично вела принцесса Сириванваринарират, внучка Рамы IX и дочь Рамы Х.
Период траура по ушедшему из жизни Королю Пхумипону Адульядету официально завершился в полночь 29 октября.