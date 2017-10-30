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В Таиланде завершилось прощание с Королем

В воскресенье, 29 октября, в Таиланде завершилось прощание с Рамой IX и траур по ушедшему из жизни Королю.

Новости Пхукета

30 Октября 2017 09:37:43

Король Маха Вачиралонгкорн и Принцесса Сириндхорн доставили урны в прахом Рамы IX в храмы Wat Ratchabophit и Wat Bowon Niwet,в воскресенье, 29 октября. С окончанием этого дня в стране завершился траур. Фото: Pattarapong Chatpattarasill / Bangkok Post
Король Маха Вачиралонгкорн и Принцесса Сириндхорн доставили урны в прахом Рамы IX в храмы Wat Ratchabophit и Wat Bowon Niwet,в воскресенье, 29 октября. С окончанием этого дня в стране завершился траур. Фото: Pattarapong Chatpattarasill / Bangkok Post

Финальная процессия, в ходе которой урны с прахом Короля Пхумипона Адульядета были доставлены в храмы Wat Ratchabophit и Wat Bowon Niwet, состоялась в Бангкоке в воскресенье, 29 октября.

Десятки тысяч жителей Таиланда выстроились вдоль улиц, по которым проследовала процессия. Скорбящие не скрывали слез в последний день прощания с Королем, правившим страной более 70 лет.

Траурный кортеж, в котором находился Король Маха Вачиралонгкорн (Рама X) и Принцесса Сириндхорн, возглавляли всадники 29-го кавалерийского батальона. Эскадрон из 77 кавалеристов лично вела принцесса Сириванваринарират, внучка Рамы IX и дочь Рамы Х.

Период траура по ушедшему из жизни Королю Пхумипону Адульядету официально завершился в полночь 29 октября.

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