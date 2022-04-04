В Таиланде заработала горячая линия для решения дорожных проблем

Департамент сельских дорог (DRR) запустил горячую линию для приема сообщений от граждан о необходимости устранения тех или иных проблем на дорогах – от дефектов дорожного покрытия до неисправных светофоров.

Новости Пхукета

4 Апреля 2022, 09:00 AM

Фото: Phuket Info Center

Глава ведомства Апират Чайвонгной сообщил, что горячая линия была запущена в преддверии Сонгкрана, когда многие тайцы отправляются в поездки по стране и удовлетворительное состояние дорог становится особо важным фактором безопасности. Название новой инициативы DCC – «Удобные, безопасные путешествия вдали от COVID-19».

Господин Чайвонгной подчеркнул, что его департамент хочет, чтобы в праздник дороги были в наилучшем состоянии. Для этого ведомство открыло горячую линию 1164 по приему сообщений от населения. Господин Чайвонгной призвал звонить и информировать местные офисы DRR о дефектах дорожного покрытия, проблемных мостах, не работающем освещении и светофорах.

«Обеспечивать безопасное состояние дорог – ответственность нашего департамета. Мы готовы предоставить и смонтировать необходимые элементы безопасности и электрическое освещение, починить неисправные светофоры, сделать так, чтобы дорожное покрытие было подходящим для удобных и безопасных поездок», – заявил господин Чайвонгной.

Глава DDR не уточнил, в течение какого срока будут приниматься заявки от населения на ремонт дорожной инфраструктуры. Он не уточнил, планирует ли ведомство продолжить инициативу после того, как страна отпразднует Сонгкран.