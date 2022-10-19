В Таиланде запретят вносить деньги на счет через банкомат без карты

Банкоматы тайских банков с функцией приема наличных (CDM) с 15 ноября перестанут принимать средства для зачисления на счет без использования банковской карты. Соответствующее правило утвердило тайское Агентство по борьбе с отмыванием денег (AMLO).

Новости Пхукета

20 Октября 2022, 09:00 AM

Банкоматы CDM тайских банков после 15 ноября не будут позволять вносить деньги на счет без верификации личности вносящего через банковскую карту. Фото: Nutthawat Wicheanbut / Bangkok Post