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В Таиланде запретят вносить деньги на счет через банкомат без карты

Банкоматы тайских банков с функцией приема наличных (CDM) с 15 ноября перестанут принимать средства для зачисления на счет без использования банковской карты. Соответствующее правило утвердило тайское Агентство по борьбе с отмыванием денег (AMLO).

Новости Пхукета

20 Октября 2022, 09:00 AM
Банкоматы CDM тайских банков после 15 ноября не будут позволять вносить деньги на счет без верификации личности вносящего через банковскую карту. Фото: Nutthawat Wicheanbut / Bangkok Post

Банкоматы CDM тайских банков после 15 ноября не будут позволять вносить деньги на счет без верификации личности вносящего через банковскую карту. Фото: Nutthawat Wicheanbut / Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, с 15 ноября для зачисления денег на счет путем внесения наличных в CDM нужно обязательно будет вставить в аппарат банковскую карту. По текущим правилам этого не требуется: операция зачисления средств относится к числу cardless services, то есть услуг, возможных и без банковской карты.

Как пояснили авторы инициативы, требование о подтверждении личности вносящего через кредитную или дебетовую карту должно повысить безопасность финансовых транзакций.

Если человек в принципе не имеет банковской карты, то вносить средства на счет придется в отделении банка или в другое точке оказания соответствующей услуги. Bangkok Post указывает, что это можно сделать, в частности, в отделениях Почты Таиланда и в некоторых магазинах.

При этом Центробанк планирует совместно с банками проработать альтернативные варианты верификации для внесения средств через CDM, например, при помощи удостоверения личности тайского образца. Также теоретически возможна верификация через телефон, поскольку сим-карты в Таиланде уже несколько лет оформляются только «по паспорту» (для тайцев – по тайскому ID).

Глава Ассоциации тайских банкиров (ТВА) Кобсак Дуангди признал, что требование о верификации личности может создать некоторые неудобства для людей, однако частный сектор согласен с регулирующими органами, что это нужно сделать в целях общей безопасности.

 

 

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