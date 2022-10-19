В Таиланде запретят вносить деньги на счет через банкомат без карты

Как пишет Bangkok Post, с 15 ноября для зачисления денег на счет путем внесения наличных в CDM нужно обязательно будет вставить в аппарат банковскую карту. По текущим правилам этого не требуется: операция зачисления средств относится к числу cardless services, то есть услуг, возможных и без банковской карты.
Как пояснили авторы инициативы, требование о подтверждении личности вносящего через кредитную или дебетовую карту должно повысить безопасность финансовых транзакций.
Если человек в принципе не имеет банковской карты, то вносить средства на счет придется в отделении банка или в другое точке оказания соответствующей услуги. Bangkok Post указывает, что это можно сделать, в частности, в отделениях Почты Таиланда и в некоторых магазинах.
При этом Центробанк планирует совместно с банками проработать альтернативные варианты верификации для внесения средств через CDM, например, при помощи удостоверения личности тайского образца. Также теоретически возможна верификация через телефон, поскольку сим-карты в Таиланде уже несколько лет оформляются только «по паспорту» (для тайцев – по тайскому ID).
Глава Ассоциации тайских банкиров (ТВА) Кобсак Дуангди признал, что требование о верификации личности может создать некоторые неудобства для людей, однако частный сектор согласен с регулирующими органами, что это нужно сделать в целях общей безопасности.