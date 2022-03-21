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В Таиланде запретили предавать прах покойных водам реки Мун

Губернатор провинции Накхон-Ратчасима Вичиен Чантаранотхай запретил проводить ритуал предания праха умерших людей водам реки Мун, протекающей через общественный парк в тамбоне Тха-Чанг. Запрет был введен 21 марта после серии жалоб местных жителей.

Новости Пхукета

23 Марта 2022, 09:00 AM
Похороны в водах реки Мун – традиционный ритуал в некоторых частях Исана. Но после него из воды приходится доставать останки. Фото: Prasit Tangprasert

Похороны в водах реки Мун – традиционный ритуал в некоторых частях Исана. Но после него из воды приходится доставать останки. Фото: Prasit Tangprasert

По словам губернатора Чантаранотхая, жалобы поступили от жителей сразу семи деревень. По их словам, в реку вместе с прахом умерших отправлялись свечи, ароматические палочки и личные вещи усопших вплоть до матрасов и подушек, пишет Bangkok Post.

Как отметил губернатор Чантаранотхай, процедура не только оскорбляла чувства местных жителей, но и была опасна с точки зрения охраны здоровья, поскольку на выбрасываемых вещах могли быть болезнетворные микробы.

Теперь за проведение похоронного ритуала у реки организатору грозит до трех месяцев тюрьмы и/или до 25 тыс. бат штрафа. Нарушители распоряжения будут привлекаться к ответственности за несоблюдение санитарных норм. Официальные лица получили распоряжение поставить жителей в известность, а заодно организовать патрулирование берега реки.

Bangkok Post отмечает, что процедура водных похорон, когда прах развеивается с лодки на реке Мун, является традиционной в некоторых частях Исана. Зачастую прах привозят к реке из отдаленных частей региона. В определенных местах (часто рядом с храмами) регулярно дежурят лодочники, готовые помочь с проведением ритуала.

 

 

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