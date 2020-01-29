В Таиланде выявили шесть новых случаев заражения китайским коронавирусом

Общее число выявленных в Таиланде случаев заражения новым коронавирусом выросло до 14. Во вторник, 28 января, заболевание было подтверждено у шести прилетевших из Китая туристов.

Новости Пхукета

29 Января 2020, 09:56 AM

В Таиланде выявили заражение новым коронавирусом у шести туристов из Китая. Фото: Varuth Hirunyatheb / Bangkok Post

Как заявил постоянный секретарь тайского Минздрава Сукхум Канчанапимай, вирус 2019-nCoV был подтвержден у пяти членов одной китайской семьи их города Ухань еще у одного человека. Всех носителей вируса разместили в институте инфекционных заболеваний Bamrasnaradura в Нонтхабури, пишет Bangkok Post.

Тем временем власти Таиланда продолжают принимать новые меры, направленные на предотвращение распространения китайского коронавируса в стране. В частности, премьер-министр Прают Чан-Оча отдал распоряжение армии, военно-воздушным силам и флоту направить своих медицинских специалистов на помощь гражданским медикам, осуществляющим контроль в 10 международных аэропортах страны.

Также по распоряжению главы правительство был сформирован национальный комитете по предотвращению распространения вируса. В состав комитета вошли 59 экспертов и представителей государственных ведомств. Председателем структуры был назначен министр здравоохранения Анутин Чарнвиракун.

Также премьер-министр заверил, что власти уже разработали план по эвакуации из Китая находящихся там тайских граждан. Эвакуация будет проведена, как только КНР даст разрешение на выезд людей из страны.

Согласно заявлению главы Министерства иностранных дел Таиланда Дона Прамудвиная, непосредственно в городе Ухань, с которого и началось распространение нового вируса, сейчас живут 64 тайских гражданина. Никто из них не болен.

В свою очередь министр юстиции Сомсак Тхепсутхин отдал распоряжение усилить медицинский контроль во всех исправительных учреждениях страны. Отдельно была упомянута необходимость тщательного наблюдения за здоровьем 14 китайских граждан, помещенных в тюрьмы в январе.

Усиливается контроль и за морским транспортом. В частности, Управление портов Таиланда организовало в Самут-Пракане контрольный пункт для проверки здоровья экипажей прибывающих из Китая судов.

Меры по предотвращению распространения вируса принимает и Министерство образования. В частности, учащимся в Таиланде студентам из КНР, летавшим на родину в дни китайского Нового года, рекомендовано не посещать занятия в течение двух недель. Согласно данным Министерства образования Таиланда, сейчас в стране учатся свыше 11,7 тыс. китайских студентов. Количество тайских студентов в Китае – свыше 1 тыс, при этом 58 из них учатся непосредственно в городе Ухань.