В Таиланде вводят новые медсправки для получения водительских прав

Пхукетский офис Департамента наземного транспорта (PLTO) подтвердил, что для любых операций с водительских правами с 1 марта будет нужна медицинская справка нового образца.

16 Февраля 2018 13:19:38

Информацию о том, что с 1 марта медицинские справки старого образца не будут приниматься при оформлении или перевыпуске водительских прав, корреспонденту «Новостей Пхукета» подтвердила Паньянут Чумджин из PR-службы PLTO. При отсутствии справки нового образца документы к рассмотрению приниматься просто не будут.

Как пояснила госпожа Чумджин, новая справка состоит из двух частей. Первую часть заполняет сам заявитель, вторую – врач. Впрочем, обе части документа – на тайском языке, так что многим иностранцам потребуется помощь в заполнении полей.

«Многие больницы уже сейчас пользуются бланками нового образца. Небольшие клиники, которые по-прежнему используют старые бланки, должны перейти на новые с 1 марта», – заявила госпожа Чумджин.

«На прошлой неделе мы проинформировали все медицинские учреждения о том, что они должны перейти на справки нового образца. Старые будут недействительны с 1 марта», – добавила она.

Образец нового бланка можно найти на сайте Медицинского совета Таиланда.

– Джирарат Ракджамрун