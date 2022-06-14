В Таиланде вскрыли схему поставки оружия на черный рынок

Сотрудники специального отряда «Хануман» осуществили серию скоординированных рейдов в Бангкоке, Чонбури, Канчанабури, Удон-Тхани и Чианг-Мае в понедельник, 13 июня. Правоохранители одновременно провели обыски по 21 адресу, имея на руках 16 ордеров на арест, сообщила газета Bangkok Post со ссылкой на главу Центрального бюро расследований (CIB) генерал-лейтенанта Джирабхопа Бхуридета. Среди арестованных в Чонбури был упомянутый выше лидер группы Данупон Самэсарн.
Bangkok Post рассказывает, что рейды 13 июня стали отложенным продолжением операции 2020 года в Чианг-Рай и Нонг-Кхае, где были арестованы несколько торговцев оружием с большим количеством товара. Тогда полиция обратила внимание, что многие образцы были легально выданы властями с надлежащими бумагами для нужд официальных лиц из Срирачи (Чонбури) и Сай-Йока (Канчанабури).
Дальнейшее расследование показало, что закупки оружия координировал бывший помощник деревенского старосты господин Самэсарн. Пользуясь своими связями среди официальных лиц, включая волонтеров территориальной обороны и сотрудников ведомств, занимающихся борьбой с наркотиками, он заказывал на их имена оружие, которое предоставлялось абсолютно легально. Затем же оно через коррумпированных чиновников из Срирачи и Сай-Йока поставлялось на черный рынок, в частности, в Мьянму.