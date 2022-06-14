В Таиланде вскрыли схему поставки оружия на черный рынок

Королевская полиция Таиланда провела серию арестов и обысков по делу о нелегальной торговле оружием. В ходе операции был арестован бывший помощник деревенского старосты из Чонбури по имени Данупон «Белл» Самэсарн, который, пользуясь служебным положением, осуществлял закупки по легальным каналам, после чего сбывал оружие на черном рынке.

Новости Пхукета

14 Июня 2022, 01:00 PM

Обыски у торговцев оружием в Чонбури. Фото: Bangkok Post

Сотрудники специального отряда «Хануман» осуществили серию скоординированных рейдов в Бангкоке, Чонбури, Канчанабури, Удон-Тхани и Чианг-Мае в понедельник, 13 июня. Правоохранители одновременно провели обыски по 21 адресу, имея на руках 16 ордеров на арест, сообщила газета Bangkok Post со ссылкой на главу Центрального бюро расследований (CIB) генерал-лейтенанта Джирабхопа Бхуридета. Среди арестованных в Чонбури был упомянутый выше лидер группы Данупон Самэсарн.

Bangkok Post рассказывает, что рейды 13 июня стали отложенным продолжением операции 2020 года в Чианг-Рай и Нонг-Кхае, где были арестованы несколько торговцев оружием с большим количеством товара. Тогда полиция обратила внимание, что многие образцы были легально выданы властями с надлежащими бумагами для нужд официальных лиц из Срирачи (Чонбури) и Сай-Йока (Канчанабури).

Дальнейшее расследование показало, что закупки оружия координировал бывший помощник деревенского старосты господин Самэсарн. Пользуясь своими связями среди официальных лиц, включая волонтеров территориальной обороны и сотрудников ведомств, занимающихся борьбой с наркотиками, он заказывал на их имена оружие, которое предоставлялось абсолютно легально. Затем же оно через коррумпированных чиновников из Срирачи и Сай-Йока поставлялось на черный рынок, в частности, в Мьянму.