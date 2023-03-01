В Таиланде требуют запрета на рекламу алкоголя через бренды-двойники

Активисты антиалкогольных движений потребовали от правительства Таиланда запретить распространенную сейчас практику повышения узнаваемости алкогольных брендов за счет выпуска аналогичных безалкогольных напитков. Закон запрещает производителям спиртного рекламировать непосредственно спиртное, но не препятствует рекламе, к примеру, одноименной газировки с идентичным логотипом.

Новости Пхукета

2 Марта 2023, 04:00 PM

Акция протеста перед зданием Минздрава в Бангкоке 28 февраля. Фото: Bangkok Post

Во вторник, 28 февраля, представители антиалкогольных движений провели совместный митинг перед зданием Минздрава в попытке привлечь внимание к тому, что они считают пробелом в Законе о контроле за алкогольными напитками от 2008 года.

Требование максимально простое – запретить использование в рекламе безалкогольных напитков логотипов и товарных марок, если они идентичны логотипам и товарным маркам алкогольной продукции. Пока что прямо прописанного запрета на зонтичное брендирование нет, хотя из формулировок следует, что это не допускается.

В беседе с журналистами менеджер движения Stop Drink Network Тира Ватчарапрани заявил, что сам закон активисты считают очень удачным и эффективным. По словам господина Ватчарапрани, благодаря закону – а также поддержке общества и Минздрава – за 15 лет удалось заметно снизить потребление спиртного в стране, чтобы подтверждается статистикой.

Согласно правительственным данным, количество непьющих людей старше 15 лет выросло с 38,7 млн в 2011 году до 41 млн в 2021 году. Другое исследование, результаты которого привели борцы с алкоголем, показало, что 70% населения согласны с тем, что реклама алкоголя должна быть запрещена. А против продления разрешенных часов продажи спиртного выступают 74% тайцев. Сам закон перед принятием собрал 13 млн подписей в свою поддержку.

Директор входящего в Минздрав комитета по контролю за алкоголем подтвердил Bangkok Post, что министерство в курсе того, что в законодательстве имеется лазейка. Ведомство также считает, что зонтичное брендирование алкогольных и безалкогольных напитков должно быть запрещено, и намерено четко, в виде списка, прописать правила рекламы. Однако пока что этого не произошло, никакие сроки не называются.

Добавим, что описанное выше повышение узнаваемости брендов спиртного через рекламу одноименной содовой или сладкой газировки, – не единственная проблема с рекламой алкоголя в Таиланде. Однако в других распространенных случаях нелегальной рекламы виновны не пробелы в самом законодательстве, а слабость правоприменительной практики. Власти на местах зачастую просто закрывают глаза на нарушения, особенно когда дело касается туризма.

В частности, закон прям запрещает промо-акции и любые маркетинговые инициативы, направленные на стимулирование потребления спиртного. Именно по этой причине в Lotus’s и 7-Eleven не бывает скидок на пиво и крепкий алкоголь. Однако бары и рестораны совершенно не боятся приглашать гостей на «счастливые часы» и рекламировать акции «два по цене одного». Зачастую доходит до того, что инспектирующие бар официальные лица фотографируются прямо под рекламой «счастливых часов», но нарушения не замечают.

Аналогичным образом обстоят дела и с часами продажи спиртного. Магазины известных сетей, как правило, соблюдают запрет на торговлю алкоголем с 14:00 до 17:00 и с 00:00 до 11:00, однако бары и рестораны наливают пиво, вино и виски в течение всех часов работы. Магазины в туристических локациях тоже известны тем, что в них зачастую можно приобрести спиртное в часы, когда его продажа запрещена.

Наконец, существует и аспект, который во время финансового кризиса 2008 года именовался too big to fail (слишком крупный, чтобы рухнуть). Очевидно, что применение требований закона сразу ко всем барам условной Кхао-Сан или Бангла-Роуд нанесет колоссальный удар по туризму. Как вступить в эту борьбу без риска убить пациента, власти еще не придумали. Хотя есть мнение (пусть и редко озвучиваемое) что какую-то подобную сделку можно было бы предложить барам в обмен на столь желанное ими продление часов ночной работы.