В Таиланде требуют запрета на рекламу алкоголя через бренды-двойники

Во вторник, 28 февраля, представители антиалкогольных движений провели совместный митинг перед зданием Минздрава в попытке привлечь внимание к тому, что они считают пробелом в Законе о контроле за алкогольными напитками от 2008 года.
Требование максимально простое – запретить использование в рекламе безалкогольных напитков логотипов и товарных марок, если они идентичны логотипам и товарным маркам алкогольной продукции. Пока что прямо прописанного запрета на зонтичное брендирование нет, хотя из формулировок следует, что это не допускается.
В беседе с журналистами менеджер движения Stop Drink Network Тира Ватчарапрани заявил, что сам закон активисты считают очень удачным и эффективным. По словам господина Ватчарапрани, благодаря закону – а также поддержке общества и Минздрава – за 15 лет удалось заметно снизить потребление спиртного в стране, чтобы подтверждается статистикой.
Согласно правительственным данным, количество непьющих людей старше 15 лет выросло с 38,7 млн в 2011 году до 41 млн в 2021 году. Другое исследование, результаты которого привели борцы с алкоголем, показало, что 70% населения согласны с тем, что реклама алкоголя должна быть запрещена. А против продления разрешенных часов продажи спиртного выступают 74% тайцев. Сам закон перед принятием собрал 13 млн подписей в свою поддержку.
Директор входящего в Минздрав комитета по контролю за алкоголем подтвердил Bangkok Post, что министерство в курсе того, что в законодательстве имеется лазейка. Ведомство также считает, что зонтичное брендирование алкогольных и безалкогольных напитков должно быть запрещено, и намерено четко, в виде списка, прописать правила рекламы. Однако пока что этого не произошло, никакие сроки не называются.
Добавим, что описанное выше повышение узнаваемости брендов спиртного через рекламу одноименной содовой или сладкой газировки, – не единственная проблема с рекламой алкоголя в Таиланде. Однако в других распространенных случаях нелегальной рекламы виновны не пробелы в самом законодательстве, а слабость правоприменительной практики. Власти на местах зачастую просто закрывают глаза на нарушения, особенно когда дело касается туризма.
В частности, закон прям запрещает промо-акции и любые маркетинговые инициативы, направленные на стимулирование потребления спиртного. Именно по этой причине в Lotus’s и 7-Eleven не бывает скидок на пиво и крепкий алкоголь. Однако бары и рестораны совершенно не боятся приглашать гостей на «счастливые часы» и рекламировать акции «два по цене одного». Зачастую доходит до того, что инспектирующие бар официальные лица фотографируются прямо под рекламой «счастливых часов», но нарушения не замечают.
Аналогичным образом обстоят дела и с часами продажи спиртного. Магазины известных сетей, как правило, соблюдают запрет на торговлю алкоголем с 14:00 до 17:00 и с 00:00 до 11:00, однако бары и рестораны наливают пиво, вино и виски в течение всех часов работы. Магазины в туристических локациях тоже известны тем, что в них зачастую можно приобрести спиртное в часы, когда его продажа запрещена.
Наконец, существует и аспект, который во время финансового кризиса 2008 года именовался too big to fail (слишком крупный, чтобы рухнуть). Очевидно, что применение требований закона сразу ко всем барам условной Кхао-Сан или Бангла-Роуд нанесет колоссальный удар по туризму. Как вступить в эту борьбу без риска убить пациента, власти еще не придумали. Хотя есть мнение (пусть и редко озвучиваемое) что какую-то подобную сделку можно было бы предложить барам в обмен на столь желанное ими продление часов ночной работы.