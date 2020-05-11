В Таиланде стартовал опрос на тему защиты от COVID-19 и локдауна

Власти Таиланда решили дать жителям страны возможность высказаться о том, что они думают о принимаемых мерах по сдерживанию COVID-19, эффективности принимаемых шагов и планируемых дальнейших действиях.

Новости Пхукета

11 Мая 2020, 09:22 AM

Принять участие в опросе можно неограниченное число раз.

Онлайн-опрос был запущен в воскресенье, 10 мая, затем на некоторое время ссылка на соответствующий документ Google стала недоступна, после чего по тому же адресу был размещен новый опросник со скорректированными вопросами. Сегодня утром ссылка была доступна.

Опрос в текущем его виде состоит из четырех групп вопросов на тайском языке. Первая группа вопросов касается личности отвечающего. Респондента просят указать пол, возраст, провинцию проживания, уровень образования и характер осуществляемой трудовой деятельности. Все вопросы отмечены как обязательные. При этом составители опроса не интересуются национальностью отвечающего и не просят вводить какие-либо личные данные, позволяющие идентифицировать отвечающего (номер телефона, номер паспорта).

Вторая группа вопросов посвящена уже локдауну. У респондента интересуются, продолжает ли он ходить на работу или работает или из дома (либо не работает вообще), считает ли необходимым свернуть смягчение запретов при росте числа новых заболеваний до двузначных значений, находит ли свою провинцию готовой к дальнейшему снятию локдауна.

Третья группа содержит всего два вопроса: откуда респондент в основном получает новости о коронавирусе и какой канал считает лучшим. Также участники опроса могут оставить свои пожелания относительно информирования страны о текущем положении дел. На этом опрос завершается.

Опрос не предполагает никакой защиты от неоднократного прохождения. Более того, после завершения опроса респонденту предлагается ссылка для того, чтобы ответить повторно. Также не ясно, как официальные лица будут трактовать анкеты, где респондент, к примеру, укажет возраст «от 0 до 14 лет», образование – «доктор наук», а род занятий – «водитель общественного транспорта».

Отметим, что первая версия опроса включала также вопросы о том, какие из недавно открытых заведений и мест респондент теперь посещает (рынки, парикмахерские, парки и так далее). Также респонденту предлагалось указать, какие меры защиты следует применять в подобных местах (обязательное ношение масок сотрудниками, обязательное ношение масок посетителями, контроль температуры тела и так далее). В текущем варианте опроса этих вопросов нет.