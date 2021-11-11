В Таиланде создают комитет по защите интернет-покупателей

Как пишет Bangkok Post, в состав комитета войдут три представителя MDES и 18 представителей других государственных ведомств, включая профильные подразделения полиции, занимающиеся цифровой безопасностью и кибер-преступлениями.
Основная задача комитета – помощь жертвам мошенничества, работа с жалобами покупателей, предотвращение различных проблем и сбор информации для выработки рекомендаций в сфере онлайн торговли. Об этом заявила генеральный секретарь Совета потребителей Таиланда (ТСС) Сари Аонгсомванг.
«Это важный шаг на пути к объединению усилий различных агентств в сфере работы по защите потребителей от онлайн-мошенничества», – отметил госпожа Аонсомванг.
На 16 ноября назначена церемония подписания меморандума о взаимопонимании между всеми участвующими в инициативе сторонами. Также участие в ней примут представители Lazada, Central JD Commerce, LNW, Beauty Nista и Ascend Commerce. Проведет церемонию министр цифровой экономики и общества Чайват Тханакаманусорн.
«Это будет очередной знаковый шаг в деле защиты потребителей в цифровую эпоху. Частный и государственный сектора объединятся в сильную сеть для более эффективного решения проблем потребителей и защиты людей», – заявила госпожа Аонгсомванг.