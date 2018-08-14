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В Таиланде создали Национальный комитет по безопасности туристов

Власти Таиланда создали Национальный комитет по безопасности туристов, главная задача которого полностью отражена в его названии – заниматься развитием и повышением стандартов безопасности в туристической отрасли.

Новости Пхукета

14 Августа 2018 16:36:36

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как пишет Bangkok Post, комитет был создан спустя месяц после гибели туристического судна «Феникс», затонувшего у берегов Пхукета 5 июля. В результате кораблекрушения погибли 47 граждан Китая. Трагедия вызвала широкий общественный резонанс в КНР и спровоцировало волну отказов китайских туристов от забронированных поездок на Пхукет и в другие провинции андаманского побережья.

Новый комитет курирует лично министр туризма и спорта Вирасак Коусурат. Министр уже отдал распоряжение Туристическому управлению Таиланда (ТАТ) «подготовить превентивные руководства по безопасности и руководства для посещающих Таиланд туристов».

Господин Коусурат подчеркнул, что речь идет не только о морском транспорте, но о безопасности туристов в целом, включая информирование отдыхающих о криминале, с которым они могут столкнуться на популярных курортов. По словам министра, Национальный комитет по безопасности туристов ждет от ТАТ предложений по предотвращению и разрешению кризисных ситуаций, а также оказанию помощи пострадавшим.

Официальные лица по-прежнему уверены, что Китай останется ключевым рынком для туристического бизнеса страны, и ведомство намерено усилить работу по привлечению китайских туристов в ближайшие месяцы. В частности, различные промо-акции для отдыхающих из Китая запланированы на начало орктября. Выбор месяца не случаен, поскольку первая неделя октября в КНР является нерабочей в связи с празднованием дня создания современного китайского государства.

Согласно прогнозам ТАТ, в 2018 году Таиланд должен принять 37-38 млн гостей из-за рубежа, на долю Китая должно придти около 10 млн человек.

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