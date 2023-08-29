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В Таиланде сформирован предварительный список министров в новом правительстве

Глава правительства Таиланда Сеттха Тхависин заявил журналистам, что парламентская коалиция во главе с партией Pheu Thai определилась со списком кандидатов на министерские портфели в новом правительстве. Список пока предварительный, его еще предстоит изучить генерального секретарю кабмина и утвердить Королю. Однако господин Тхависин заверил, что люди не будут разочарованы выбором.

Новости Пхукета

29 Августа 2023, 12:09 AM
Министерские посты планируется разделить между Pheu Thai и пять партиями из ее коалиции. Экономической блок партия семьи Чинават оставит за собой. Фото: Srettha Thavisin

Министерские посты планируется разделить между Pheu Thai и пять партиями из ее коалиции. Экономической блок партия семьи Чинават оставит за собой. Фото: Srettha Thavisin

Пока что основные дискуссии среди политических наблюдателей идут о том, кто займет пост главы Министерства обороны. Ранее эту должность совмещал с премьерской Прают Чан-Оча. Согласованный изначально кандидат – генеральный секретарь Совета безопасности, бывший операционный директор Центра по администрированию в условиях COVID-19 (CCSA) генерал Наттхапон Накпанит.

Кандидатура генерала Накпанита, по некоторым данным, не устраивает определенные круги в Pheu Thai, члены которых предпочли был видеть на посту Сутина Клунгсанга, значащегоя вторым лицом после лидера в партийной иерархии Pheu Thai, но при этом являющегося гражданским человеком, а не военным.

Газета Bangkok Post приводит следующий предварительный список кандидатов в министры:

Pheu Thai

  • Сеттха Тхависин – премьер-министр, министр финансов.
  • Пхумтхам Вечаячай – вице-премьер, министр торговли.
  • Панпри Бахиддха-Нукара – вице-премьер, министр иностранных дел.
  • Сомсак Тхепсутин – вице-премьер.
  • Сурия Джуангрунруанкит – министр транспорта.
  • Чоннан Срикэу – министр здравоохранения.
  • Прасерт Чантхараруангтхонг – министр цифровой экономики и общества.
  • Сермсак Понгпанит – министр культуры.
  • Судаван Вангсупхакиткосон – министр туризма и спорта.
  • Пуангпет Чунла-Эт – министр офиса премьер-министр.

Bhumjaithai

  • Анутин Чарнвиракун – вице-премьер, министр внутренних дел.
  • Пермпун Чидчоб – министр образования.
  • Пхипхат Ратчакитпракарн – министр труда.
  • Супамат Исарабхакди – министр высшего образования, научных исследований и инноваций.

Palang Pracharath

  • Патчарават Вонгсувон – вице-премьер, министр природных ресурсов и окружающей среды.
  • Тхаманат Промпоу – министр сельского хозяйства и кооперативов.

United Thai Nation

  • Пирапан Салиратхавибхага – вице-премьер, министр энергетики.
  • Питчарат Лаохапонгчана – министр промышленности.

Chartthaipattana

  • Варавут Силпа-Арча – министр социального развития и безопасности человека.

Prachachat

  • Тхиви Содсонг – министр юстиции.

Не определено

  • Наттхапонг Накпанит / Сутин Клунгсанг – министр обороны.

 

 

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