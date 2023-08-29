В Таиланде сформирован предварительный список министров в новом правительстве

Пока что основные дискуссии среди политических наблюдателей идут о том, кто займет пост главы Министерства обороны. Ранее эту должность совмещал с премьерской Прают Чан-Оча. Согласованный изначально кандидат – генеральный секретарь Совета безопасности, бывший операционный директор Центра по администрированию в условиях COVID-19 (CCSA) генерал Наттхапон Накпанит.
Кандидатура генерала Накпанита, по некоторым данным, не устраивает определенные круги в Pheu Thai, члены которых предпочли был видеть на посту Сутина Клунгсанга, значащегоя вторым лицом после лидера в партийной иерархии Pheu Thai, но при этом являющегося гражданским человеком, а не военным.
Газета Bangkok Post приводит следующий предварительный список кандидатов в министры:
Pheu Thai
- Сеттха Тхависин – премьер-министр, министр финансов.
- Пхумтхам Вечаячай – вице-премьер, министр торговли.
- Панпри Бахиддха-Нукара – вице-премьер, министр иностранных дел.
- Сомсак Тхепсутин – вице-премьер.
- Сурия Джуангрунруанкит – министр транспорта.
- Чоннан Срикэу – министр здравоохранения.
- Прасерт Чантхараруангтхонг – министр цифровой экономики и общества.
- Сермсак Понгпанит – министр культуры.
- Судаван Вангсупхакиткосон – министр туризма и спорта.
- Пуангпет Чунла-Эт – министр офиса премьер-министр.
Bhumjaithai
- Анутин Чарнвиракун – вице-премьер, министр внутренних дел.
- Пермпун Чидчоб – министр образования.
- Пхипхат Ратчакитпракарн – министр труда.
- Супамат Исарабхакди – министр высшего образования, научных исследований и инноваций.
Palang Pracharath
- Патчарават Вонгсувон – вице-премьер, министр природных ресурсов и окружающей среды.
- Тхаманат Промпоу – министр сельского хозяйства и кооперативов.
United Thai Nation
- Пирапан Салиратхавибхага – вице-премьер, министр энергетики.
- Питчарат Лаохапонгчана – министр промышленности.
Chartthaipattana
- Варавут Силпа-Арча – министр социального развития и безопасности человека.
Prachachat
- Тхиви Содсонг – министр юстиции.
Не определено
- Наттхапонг Накпанит / Сутин Клунгсанг – министр обороны.