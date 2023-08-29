В Таиланде сформирован предварительный список министров в новом правительстве

Глава правительства Таиланда Сеттха Тхависин заявил журналистам, что парламентская коалиция во главе с партией Pheu Thai определилась со списком кандидатов на министерские портфели в новом правительстве. Список пока предварительный, его еще предстоит изучить генерального секретарю кабмина и утвердить Королю. Однако господин Тхависин заверил, что люди не будут разочарованы выбором.

Новости Пхукета

29 Августа 2023, 12:09 AM

Министерские посты планируется разделить между Pheu Thai и пять партиями из ее коалиции. Экономической блок партия семьи Чинават оставит за собой. Фото: Srettha Thavisin