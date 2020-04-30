В Таиланде разрешили открыться кафе, рынкам, магазинам и другому бизнесу

Об отмене ограничений на работу ряда заведений объявил сегодня (30 апреля) заместитель главы Департамента информации и заместитель официального представителя Министерства иностранных дел Натапану Нопакун, пишет Bangkok Post. Господин Нопакун выступил перед прессой в национальном Центре администрирования ситуации с COVID-19.
Господин Нопакун рассказал, что власти страны приняли решение снимать ограничения постепенно. Для этого бизнес/заведения принято разделить на четыре категории в порядке очередности возобновления работы: белую (принципиальная важность для людей, низкий риск), зеленую, желтую и красную (не принципиальная важность для людей, высокий риск).
Первыми возобновят работу заведения, относящиеся к белой категории. Им будет разрешено открыться 3 мая. Про красную категорию господин Нопакун сказал, что этот бизнес «к открытию пока не готов».
К белой категории были отнесены шесть типов заведений:
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Рынки. Включая продуктовые, плавучие, вещевые, а также рынки на пешеходных улицах и всевозможные уличные торговые лотки.
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Кафе, рестораны и магазины. Включая магазины шаговой доступности, магазины электроники, магазины не продовольственных товаров, деревенские лавки. Господин Нопакун отдельно отметил, что речь идет о магазинах вне торговых центром (моллов).
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Крупные магазины розничной торговли. Включая супермаркеты и другие.
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Рекреационные пространства. Включая парки, а также места для занятий спортом (за исключением площадок для командных соревновательных видов спорта). В качестве примера разрешенных видов спорта господин Нопакун назвал теннис и гольф. Футбол, судя по всему, должен быть примером спорта, который пока не разрешен.
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Парикмахерские салоны. Спектр оказываемых услуг должен быть ограничен базовыми вещами – «мытьем волос, стрижкой, сушкой, укладкой».
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Парикмахерские для животных и центры временного содержания и ухода за домашними животными.
Господин Нопакун отметил, что официальные лица будут раз в две недели оценивать последствия ослабления ограничений и вносить коррективы, если это будет необходимо.
Также замглавы Департамента информации перечислил список базовых принципов, которым обязаны будут следовать открывающиеся заведения:
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Всегда поддерживать чистоту и проводить санитарную обработку в общественных пространствах перед работой.
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Ношение масок является обязательным для всех, включая людей, которые будут заниматься спортом в открывающихся рекреационных пространствах.
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Персонал всех работающих заведений должен регулярно мыть руки с мылом или протирать спиртовым антисептиков.
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Во всех заведениях должно соблюдаться социальное дистанцирование (1 метр).
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Максимальное количество лиц, одновременно находящихся внутри заведения, должно поддерживаться таким, чтобы не создавать скопления людей и не задерживать их обслуживание.
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Приложения для отслеживания перемещения людей и другие технологические решения могут быть использоваться, когда это применимо и обосновано.
Господин Нопакун отметил, что изложенные выше общие принципы будут распространяться на заведениях всех «цветовых категорий», когда те начнут открываться вслед за белыми.
«В отдельных провинциях требования могут более строгими, чем изложенные принципы, но более мягкими быть не могут», – отметил замглавы Департамента информации.
Также господин Нопакун подчеркнул, что власти страны по-прежнему настоятельно рекомендуют людям по возможности работать из дома, «выполняя на дому как минимум 50% работы».
На вопрос о том, распространяется ли все вышеизложенное на Пхукет, глава PR-службы местной администрации Буссая Чайпым заявила следующее: «На данном этапе мы должны следовать за центральным правительством». Видимо, этот ответ можно трактовать как утвердительный.