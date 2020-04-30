В Таиланде разрешили открыться кафе, рынкам, магазинам и другому бизнесу

Власти Таиланда приняли решение смягчить ограничения, введенные в связи с COVID-19. С 3 мая разрешено открыться заведениям, имеющим первостепенное значение для повседневной жизни людей и не предполагающих высокого риска распространения инфекции.

Новости Пхукета

30 Апреля 2020, 07:20 PM

Заместитель главы Департамента информации объявил о том, что важные для населения виды бизнеса могут возобновить работу 3 мая. Фото: NNT