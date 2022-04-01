В Таиланде растут цены на бытовой газ

Пока в большом мире обсуждают условия газовых поставок из России в Европу, рядовые тайцы сетуют на подорожавший бытовой газ в баллонах. Проблема едва ли была бы серьезной, если бы не коронавирус, заставивший тайцев и без того затянуть пояса. А вырасти цены за три месяца должны на 14,15%.

Новости Пхукета

2 Апреля 2022, 11:00 AM

Газ для готовки с 1 апреля подорожал на 1 бат за кг. Фото: Roberto Trombetta

Продавец бытового газа из Бангкока по имени Руджипат Сэнгчаронтхана в беседе с Bangkok Post посетовал, что 1 апреля стоимость увеличилась ровно на 1 бат за кг, из-за чего стандартный баллон на 15 кг подорожал с 318 бат до 333 бат.

Цены будут расти и дальше – согласно решению правительства, в мае и июне состоятся еще два аналогичных повышения. Таким образом за три месяца стоимость баллона поднимется с 318 бат до 363 бат, то есть на 14,15% при том, что годовая инфляция в 2022 году прогнозируется на уровне в 4,9%, и это является 14-летним максимумом.

Господин Сэнгчаронтхана сетует, что с каждым правительственным повышением цен его продажи снижаются. По словам предпринимателя, гражданам сейчас настолько тяжело, что они вынуждены экономить буквально на всем – даже на газе для приготовления том яма и пад тая.

Новости о повышении цен вызывают уныние у тех, кто готовит и продает еду на улицах. Одна из собеседниц Bangkok Post поделилась с журналистами арифметикой своего бизнеса. На кухне у нее стоят три горелки с тремя баллонами, каждого из баллонов не хватает и на семь дней. Итого – не менее 45 бат к стоимости еженедельной заправки еженедельно.

К этому также стоит добавить растущие цены на продукты питания – овощи, мясо, растительное масло. Причем в случае с ними есть тоже «ресурсная» составляющая, один из факторов инфляции – дорожающая нефть и, соответственно, повышающиеся расходы и на производство продуктов, и на их доставку.

Собеседница редакции говорит, что не повышает цены из «сострадания» к своим покупателям, у которых также падают доходы. Она просит правительство принять меры по сдерживанию роста цен, однако у Банка Таиланда другой приоритет – стимулирование экономического роста. Пусть и ценой инфляции.

Официальные цены на бытовой газ в Таиланде не менялись с марта 2020 года, то есть с начала пандемии. Однако сейчас власти все же решились на то, чтобы сократить бюджетные дотации, за счет которых поддерживалась неизменная цена. За два года на эти цели было потрачено 22,61 млрд бат. В Комитете по администрированию энергетической политики указывают, что если бы не эти меры, бытовой газ уже сейчас стоил был 463 бата за баллон на 15 кг.