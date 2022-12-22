В Таиланде раскупили 90% билетов на междугородние автобусы в Новый год

Тайский оператор междугородних автобусов Transport Co Ltd (более известный как Bor Khor Sor, Бо-Кхо-Со) ожидает, что пассажиропоток на его маршрутах в новогодние праздники вырастет на 5%, при этом большинство билетов на данный период уже раскуплены.

Новости Пхукета

Президент Bor Khor Sor Саньялак Панваттаналикит ожидает, что с 28 декабря по 5 января автобусы и минивэны его компании будут выполнять по 3,5 тыс. поездок в день, а ежедневный пассажиропоток составит 55 тыс. человек, пишет Bangkok Post.

Топ-менеджер отмечает, что спрос подстегивают отмена коронавирусных ограничений и желание людей путешествовать. О восстановлении зарубежного туризма он ничего не сказал, так что можно предположить, что иностранным гостям страны автобусы Bo Khor Sor не очень интересны.

Новогодний показатель пассажиропотока, по прогнозам оператора, будет в пределах текущего диапазона, который господин Панваттаналикит указал как 40-60 тыс. пассажиров в день. Однако Bor Khor Sor планирует запросить у Департамента наземного транспорта разрешение на вывод на маршруты дополнительных автобусов. Речь идет примерно о 600 единицах техники.

По словам господина Панваттаналикита, возможность забронировать билеты на Новый год пока еще есть, хотя большинство мест уже раскуплены. На северных, северо-восточных и восточных маршрутах забронированы 91-92% мест, на южных направлениях – 94%. Среди отдельных направлений самые популярные на новогодний период – из Бангкока в Чианг-Май, в Накхон-Пханом и в Хат-Яй.

Также господин Панваттаналикит рекомендовал пассажирам приезжать на автовокзалы заранее, причем с таким запасом, как если бы речь шла о международных авиарейсах – за 2-3 часа до отправки автобуса.