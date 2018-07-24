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В Таиланде раскрыты две иностранные преступные группы

Туристическая полиция Таиланда сообщила о серии успешных антикриминальных рейдов, прошедших в Бангкоке, Нонтхабури, Чонбури и на Пхукете 19 июля, пишет Bangkok Post.

Новости Пхукета

24 Июля 2018 11:27:56

В качестве улик по делу полиция изъяла несколько люксовых автомобилей и другое имущество. Фото: Somchai Poomlard / Bangkok Post
В качестве улик по делу полиция изъяла несколько люксовых автомобилей и другое имущество. Фото: Somchai Poomlard / Bangkok Post

О масштабной операции, в ходе которой были задержаны 34 подозреваемых, рассказал на пресс-конференции заместитель начальника туристической полиции страны Сурачет Хакпан.

По словам генерала Хакпана, в операции участвовали сотрудники туристической полиции и отделения по борьбе с технологическими преступлениями. Также поддержку тайским в ходе операции полицейские проверили 14 локаций в четырех провинциях.

Как пояснил генерал, по делу о телефонном мошенничестве были задержаны 19 человек: 17 граждан Китая, один гражданин Мьянмы и один гражданин Вануату. По делу о нелегальных азартных играх в сети были задержаны 15 человек: девять граждан Китая, три гражданина Мьянмы и три гражданина Таиланда.

Генерал Хакпан рассказал, что банда телефонных мошенников предлагала жертвам услуги кредитования через WeChat. Для открытия кредитной линии жертву уговаривали перевести определенную сумму средств на аккаунт мошенников, после чего общение с доверчивым клиентом прерывалось. Основными жертвами банды были граждане Китая, причем один из потерпевших покончил жизнь самоубийством после того, как лишился сбережений.

Подробности деятельности банды, занимавшейся нелегальными азартными играми генерал Хакпан не раскрыл. При этом офицер указал, что у задержанных по двум делам была изъята в виде улик собственность на 50 млн бат, включая дорогие автомобили, документы на земельные участки и крупные суммы наличными в тайских батах и других валютах (в сумме на 30 млн бат).

 

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