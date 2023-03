В Таиланде приглашают водителей на бесплатную проверку техники к Сонгкрану

В Таиланде продолжается традиционная кампания Free Car Check, Drive Safe по бесплатной проверке технического состояния автомобилей и мотоциклов к Сонгкрану. Водители могут приехать в участвующие в акции сервисы (их более 2 тыс. по всей стране) и отдать технику на осмотр. Ремонт, в случае выявления неисправностей, будет уже платным. Хотя есть и отдельная кампания по бесплатному ремонту мототехники силами учащихся техникумов и колледжей, которые производят простые, но необходимые работы вроде замены перегоревших лампочек в фарах и поворотниках.

Ежегодная кампания началась 15 марта и будет продолжаться до 15 апреля, сообщил Департамент наземного транспорта (DLT) на своей странице в Facebook. Список бесплатных процедур состоит из 20 позиций. В основном это простые вещи, такие как замеры уровня масла, проверка работы тормозов, уровня натяжения ремней безопасности, функционирования фар и различных индикаторов.

В акции принимают участие как государственные организации, так и частные компании. В публикации DLT приводится следующий перечень:

• The Royal Automobile Association of Thailand under the Royal Patronage (RAAT);

• Thai Motorcycle Entrepreneurs Association;

• Thai-European Trade Association (TEBA);

• Thai Private Vehicle Inspection Association;

• Automobile Industry Association;

• Automotive Institute;

• Toyota Motor Thailand Co., Ltd.;

• Honda Automobile (Thailand) Co., Ltd.;

• Nissan Motor (Thailand) Co., Ltd.;

• Tri Petch Isuzu Sales Co., Ltd.;

• Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd.;

• Hyundai Motor (Thailand) Co., Ltd.;

• Thai Honda Manufacturing Co., Ltd.;

• Thai Yamaha Motor Co., Ltd.;

• Kawasaki Motor Enterprise (Thailand) Co., Ltd.;

• Suzuki Moto Sales Corporation (Thailand) Co., Ltd.;

• Suzuki Motor (Thailand) Co., Ltd.;

• Road Accident Victims Protection Company Ltd.;

• The Viriyah Insurance Public Company Ltd.;

• Bangchak Corporation Public Company Ltd.;

• B-Quik Company Ltd.;

• Forceway (Thailand) Co., Ltd. (AutoQuiks Service Center);

• TC Subaru (Thailand) Co., Ltd.;

• Car World Club Co., Ltd.;

• Mazda Sales (Thailand) Co., Ltd.;

• Office of the Consumer Protection Board;

• The Deves Insurance Public Company Ltd.;

• Bridgestone Sales (Thailand) Co., Ltd. (Cockpit Service Center).

Также Дептранс, пользуясь случаем, напомнил о забытой сейчас, но не потерявшей актуальности старой практике осмотра транспортного средства перед поездкой.

«Использование транспортного средств, которое не готово к выезду на дороги общего пользования или имеет неисправности, может привести к аварии», – напомнил DLT очевидное.

Также ведомство подчеркнул, что водитель должен быть готов к поездке не меньше, чем его автомобиль и мотоцикл. Особенно это актуально если речь идет о длительном вояже.

«Водителю следует хорошо отдохнуть, не менее 7-8 часов. Если во время поездки возникает чувство утомления, то необходимо сделать остановку в безопасном месте. При движении нужно строго соблюдать правила, а по незнакомым дорогам двигаться с особой осторожностью. Пусть Сонгкран станет временем нового подхода к поездкам, который сделает их безопасными и приятными», – заявил Дептранс.