В Таиланде прекратили использование приложения Mor Chana

Таиланд прекратил поддержку приложения Mor Chana, запущенного на волне коронавирусных локдаунов для отслеживания контактов потенциальных заболевших. Как заявил Минздрав, с 1 июня «приложение больше не функционирует, поскольку в нем больше нет необходимости». При этом отмена Mor Chana заранее не анонсировалось.

Новости Пхукета

2 Июня 2022, 01:55 PM

Приложение Mor Chana можно удалять. Надеемся. Фото: Фото: Apichart Jinakul / Bangkok Post

Приложение Mor Chana было создано для того, чтобы контролировать перемещения людей во время пика пандемии путем регистрации через QR-коды при посещении различных мест. Также программа должна была информировать пользователей о новых «кластерах» заражений поблизости, присылать новости о выявленных случаях заболевания, позволять следить за уровнем эпидемиологической угрозы вокруг.

Использование Mor Chana входило в список требований по эпидемиологической безопасности и формально было обязательным, однако в реальности значительная часть населения программу игнорировала. Если для входа в какое-то заведением требовалась регистрация, то многие предпочитали альтернативу в виде бумажной тетрадки на входе, где можно было оставить любое имя и контактные данные.

Успеху Mor Chana не способствовало и то, что у людей были резонные вопросы относительно защиты своих личных данных, а официальные лица так и не объяснили в подробностях, как и зачем пользоваться приложением, кроме того, что его нужно обязательно установить и использовать для сканирования QR-кодов в условном Tesco Lotus. В частности, подробное описание функционала на английском языке появилось в газете Bangkok Post только 2 июня 2022 года, в статье об отмене Mor Chana.

Также свою роль сыграло то, что на фоне пандемии правительство запустило еще два мобильных приложения для – Thai Chana и Mor Prom. Первое также было трекинговым, а второе предназначалось для фиксирования информации о вакцинации.