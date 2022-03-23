В Таиланде поймали слона, терроризировавшего фермеров

Во вторник, 15 марта, заместитель главы DNP Рунгнапха Паттанайпун подписала распоряжение о необходимости максимально оперативно локализовать и поймать Сидора Ноука. С первым, как свидетельствовали фото, проблем у специалистов не было (в интернете публиковались снимки, где в кадре одновременно были и вооруженные парковые рейнджеры, и сам слон). Однако второе заняло неделю.
В операции принимали участие около 150 рейджеров из отделений DNP в Прачин-Бури и Чонбури, а также волонтеры. В понедельник, 21 марта, поисковая группа получила информацию, что слона видели в джунглях Нонг-Крадик-Ниуе, неподалеку от места, где он затоптал 73-летнюю женщину.
Заметивший слона очевидец рассказал, что застал его за поеданием пищи, однако когда рейнджеры прибыли на место событий, Сидора Ноука там уже не было. Сотрудники DNP решили задержаться в приглянувшейся животному части джунглей и около 17:00 увидели слона. В Сидора Ноука было выпущено пять дротиков с транквилизатором, после чего тот убежал на эвкалиптовую плантацию и уснул там. Примерно в 20:00 слон был пойман, и сотрудники DNP приступили к погрузке его на 10-колесный армейский автомобиль, что заняло еще три часа. В процессе был задействован экскаватор.
После полуночи грузовик с дремлющим слоном выехал в направлении Тхуанг-Кратхинга в провинции Чачонгсао (природный заказник Khao Ang Rue Nai Wildlife Sanctuary охватывает часть этой провинции). Официальные лица не сообщили, что дальше ждет Сидора Ноука. Живоное возващается в родной парк, но на его счету сейчас как минимум одна человеческая жизнь и неоднократные случаи агрессивного поведения, о которых рассказывали фермеры, чьи плантации он разорял в Прачин-Бури.