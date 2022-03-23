В Таиланде поймали слона, терроризировавшего фермеров

Сотрудники Департамента национальных парков (DNP) поймали слона по имени Сидор Ноук, который на протяжении нескольких месяцев разорял плантации в провинции Прачин-Бури и в ходе одного из набегов затоптал местную жительницу, собиравшую в джунглях дикие растения. Животное было доставлено в природный заказник Khao Ang Rue Nai Wildlife Sanctuary, который когда-то покинуло в поисках новых кормовых площадок.

23 Марта 2022, 10:00 AM

После поиски Сидора Ноука при помощи строительной техники погрузили на армейкий автомобиль и вернули в природный заказник Khao Ang Ruenai Wildlife Sanctuary. Фото: Manit Sanubboon